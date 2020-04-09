譚德賽"台灣種族主義人身攻擊"論引發台各黨派強烈反應

世界衛生組織(WHO)總幹事譚德塞在周三的記者會上公開表示，近幾個月來對他個人進行的種族主義人身攻擊來自台灣。隨後他的這一發言在島內引發熱議，民進黨當局和國民黨也紛紛表示抗議和譴責。

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當天的記者會上，有人向譚德賽提問：類似特朗普這樣的批評是否會讓世衛組織難以運行？美國總統特朗普近日對世衛組織在疫情中所扮演的角色提出批評，並稱該組織以“中國為中心”且在新冠病毒疫情問題上提供錯誤建議，威脅暫停對世衛組織的資助。譚德賽隨後在大約3分半的時間內回答表示，“我能告訴你，針對我的個人攻擊早在2到3個月前就開始了。這包括對我的辱罵，甚至用‘黑人’、‘黑鬼’等種族歧視言論攻擊我。我對我的膚色感到驕傲。說真的，我不在乎這些言論。我很高興你提了這樣的問題，也許我第一次公開回應人身攻擊、甚至死亡威脅：我一點都不在乎。”

譚德賽續稱，“如果你要我細講，3個月前，這種對我的人身攻擊來自於台灣島內。我們需要坦誠，我今天就直說了，這來自台灣。”譚德賽補充道，“台當局外交部，他們知道有人對我發起個人攻擊的行為，而且他們也不否認參與其中。在我遭到人身攻擊時，他們還繼續指責我。” 譚德賽隨後表示，這些針對其個人的人身攻擊，他並不放在心上。但當這樣的仇恨轉移至非洲裔族群上時，這就越界了，“受夠了”。

對此，除了台灣總統蔡英文周四通過臉書提出強烈抗議，並提出邀請譚德賽訪台對當地進行實地考察外，民進黨當局和在野的國民黨等紛紛對來自譚德賽的這一爭議性發言加以回應。據中央社報道顯示，台衛生部部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周四下午在記者會上表示，他最近回顧過去的狀況，1月30日譚德塞正式要求各國不要限制對中國旅遊和貿易，這是造成世界各國困境的一大主因。但陳時中說，“台灣並沒有把這句話聽進去，陸續對湖北、廣東、溫州市、浙江、河南採取限制措施，直到2月初開始限制中國人入境，當初聽信譚德塞的那番話，恐怕很多國家都淪陷，‘這一句句話，未來都會被檢視’。”

陳時中還呼籲，“與其有時間罵台灣，不如花時間向台灣學習”。另就蔡英文對譚德塞發出邀請一事，陳時中說，“既然總統都出面邀請，他也希望譚德塞能來，讓譚德塞看看整體國家動員、人民素養如何支撐防疫，至於台灣爭取參與世衛組織策略到底對還是錯。”他稱，相信“時間會證明。”此外，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬亦在臉書發文稱，“台灣不是WHO會員國，即使台灣很多人質疑、攻擊譚德塞，‘又如何呢？’過去幾年台灣一再要求、呼籲，譚德塞有過壓力嗎？現在全世界一起批評中國和譚德塞，美國總統特朗普甚至公開喊話要砍掉美國贊助，表示譚德塞和中國引起公憤了。”鄭運鵬稱，“他不認為公憤的來源，是國際認為台灣多委屈、多可憐，而是中國和譚德塞的作為，讓他們付出人命和國運上太慘痛的代價，而發生這個結果的前提是本來他們是信任WHO的”。

此外，國民黨立法院黨團首席副書記長林奕華亦表示，“WHO的工作應該是神聖的，卻看到譚德塞有很多和防疫無關的政治舉動，希望以防疫為優先，少掉這些不必要的政治動作。”國民黨還在當天發表聲明指，“世衛組織主管不應在未有明確證據的情況下，就將其近來所受的抨擊均歸咎於台灣，且不應漠視長期以來我國願參與世衛大會的強烈訴求，因為兩者已明顯損害國人的國際形象與健康權。”而更為激進的時代力量則在臉書上表態稱，要求譚德塞收回這種無中生有的指控，“正式向台灣道歉、並且下台負責”。聲明稱，“WHO也要看見台灣的防疫成果，將台灣的防疫經驗分享給世界各國，停止歧視台灣，停止將政治考量放在人類健康福祉前面。”