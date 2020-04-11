有中國學者建議政府改善國際抗疫形象

新冠肺炎疫情之下，中國不斷塑造“大國成功抗疫”形象，但在國際上仍被美國等國家指責。有中國學者提出“解套”方法，建議以非政府援助方式來此爭取美國人的好感和支持。

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中央社報道：曾任廈門大學經濟學院教授的趙燕菁3月底在網上撰文指出，中美兩國在這次疫情中對立升高，美國企圖通過指責中國來轉嫁自身早期怠忽職守的責任，抵消中國危機應對果斷決策帶來的巨大世界威望。“為了防止美國政客借中國議題激發民粹或是實現中美經濟脫鉤，中國有必要打破以往由中央政府主導外援的慣例，越過聯邦政府，全方位啟動非政府管道，對處於困難中的美國機構和人民實施精準的支援，爭取美國人民對中國的理解和支持。

他以馬雲基金會為例，該機構3月16日向美國捐贈100萬個口罩和50萬個新冠病毒試劑盒，馬雲這一舉動之所以大獲成功，更深層的原因在於避開了國家間強弱尊卑秩序中，“援助”這一行為背後隱含的第二語言。

他認為，在美國人心中，中國是弱者，強者援助弱者理所當然，弱者援助強者則反而顯示出自己有錯，「中國任何的國家援助的行為，都會被解釋為中國在『贖罪』；中國任何的善意展示，都會自取其辱」。

因此，他主張透過中國的民間組織和個人，繞過聯邦和對中國不友好的地方政府，用民眾容易接受的方式對美國人民進行精確援助。

不只一名中國學者對當前中國在國際輿論中的劣勢提出警覺。東北師範大學傳媒科學學院副院長、教授張海１１日在環球時報撰文表示，要「認清西方媒體兩套敘事框架」。