中國抗疫外交忙中出“錯” 土耳其不依不饒

中國大搞抗疫外交，但在送給亞美尼亞的醫療物資外包裝文字口號中，把土耳其與亞美尼亞有爭議的亞拉拉特山，當作比喻中國與亞美尼亞友誼的象徵，引發土耳其不滿。

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亞拉拉特山（Mount Ararat）位在土耳其東北邊界，靠近亞美尼亞和伊朗，為土耳其最高峰，由海拔5137、5165公尺的兩座高峰組成。土耳其稱之阿勒山（Agri Dagi）。中國於４月8日送抵亞美尼亞的醫療用品，紙箱上用英文寫上“願我們的友誼比亞拉拉特山高，比長江水長”。這讓與亞美尼亞存在嚴重爭端的土耳其社會引發不滿，在社群媒體上發酵多日。

中央社轉引安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）１２日報導，土耳其外交部發言人要求中國就此澄清。中國駐土耳其鄧勵大使一方面表示就此進行調查後會將結果轉達土耳其，又說中方只在紙箱寫上中文，內容沒有提到阿勒山，英文內容是後來被加上的。中國完全尊重土耳其主權和領土完整。

不過有土耳其媒體Takvim報導，中方關於“英文內容後來加上”的說法是謊言。報導上傳貨物在機場卸貨時的畫面指出：“令人反感的文字（在中國）裝貨時就已印好。”

土耳其與亞美尼亞的歷史恩怨始於第一次世界大戰期間及戰後歷史，亞拉拉特山地區多次遭到割讓、佔領，曾隸屬於包括亞美尼亞在內的不同國家。1923年蘇聯與土耳其簽訂條約，將亞拉拉特山畫給土耳其。但許多亞美尼亞人仍認為此山為其所有。

亞拉拉特山也因發現聖經中“諾亞方舟”遺跡而聞名，亞美尼亞國徽正中央即繪有諾亞方舟停在亞拉拉特山頂。