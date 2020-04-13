披露武漢封城前內幕：李文亮艾芬之後又有蕭輝王行環

外界對武漢封城前新冠病毒疫情因瞞報而失控的內幕，曾經通過李文亮和艾芬醫生先後對國內媒體的披露而得到關鍵性的了解。近日，中國媒體《財新網》記者蕭輝對武漢大學中南醫院院長王行環的採訪手記在網上流傳，繼續讓人們了解武漢疫情失控災難前內幕的一角。

廣告 繼續瀏覽後續

一向以敢言見稱的中國財新網在這次武漢疫情中多次曝光武漢疫情失控，同時質疑有關當局隱瞞疫情使得病毒疫情大爆發。但這些文章隨後均被刪除或屏蔽。蕭輝和其他記者共同采編的長篇報道文章“武漢疫情中的中南醫院：他們打滿全場“，也已經在財新網上被404”。不過蕭輝的一篇記者手記在微博、微信上廣為流傳轉載。

香港《蘋果日報》報道說，財新網蕭輝的記者手記4月12日流出，她在手記中寫道，武漢大學中南醫院院長王行環今年1月初就已經感到事態嚴重，於是不斷提醒官員，不要忘記SARS薩斯/非典的慘痛教訓，卻多次被批評“政治覺悟不高”。

“1月20日，世衛安排專家到中南醫院考察，1月19日湖北省、武漢市衛健委領導來中南醫院考察安排接待世衛專家時，衛健委的官員要中南醫院人員“注意政治影響和說話方式”。 王行環當即直接反駁說，“我一定會實話實說。你們難道忘記了沙士教訓了嗎？救人命是最大的政治，實事求是是最大的政治”。

在世衛組織到中南醫院考察的頭天晚上，王行環還回絕了跟他相熟的省級領導要他注意政治影響的叮囑。他對這位領導說，“真正的政治站位是要站在人民的立場上，站在黨中央的全局高度立場上”。

手記引述王行環的話說，“悲劇發生了，死了那麼多人，那麼多醫護人員感染了，我們應該反思哪些地方做得不到位，哪些地方可以改進的”。他期望國家能夠防範下一次病毒的侵襲，避免悲劇一而再、再而三發生。

對於在早期中南醫院因預警多次被批評‘政治站位不夠’，王行環認為，真正的講政治應當是利國利民，‘我覺得不利國不利民才是不講政治’”。