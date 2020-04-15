中國國務院公布人事變動：中聯辦副主任楊健被免職

自北京方面消息，中國國務院4月15日公布了最新的高層人事變動，其中楊健被免去香港中聯辦副主任的職務。對此，部分香港媒體報道認為，現年61歲的楊健已屆副部級退休年齡，此次免職屬正常人事安排。

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來自路透社的報道指出，61歲的楊健是江西安福人。曾任新華社江西分社社長、黨組書記，新華社廣東分社社長、黨組書記，廣東省委宣傳部副部長，廣東省廣電局局長、黨組書記、黨組副書記，南方報業傳媒集團黨委書記。他於2012年升任廣東省委宣傳部常務副部長，廣東省廣電局局長、黨組副書記，南方報業傳媒集團黨委書記、管理委員會主任，南方報業傳媒集團公司董事長、黨委書記。2013年起就任中聯辦副主任。據悉，楊健現為十三屆全國政協委員。

報導指，中國省部級副職幹部一般退休年齡是65歲，但通常在60歲以後會安排人大、政協等“二線”職位。今年2月，中國任免國家工作人員，夏寶龍兼任國務院港澳事務辦公室主任；免去張曉明的國務院港澳事務辦公室主任職務，改任國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任（正部長級）；駱惠寧、傅自應兼任國務院港澳事務辦公室副主任。

據中聯辦官網資料顯示，中聯辦除楊健外，還包括陳冬、楊健平、仇鴻、盧新寧、譚鐵牛及何靖六名副主任。而此次除楊健外，中國國務院宣布職務遭受變動的還包括：免去舒曉琴（女）的國務院副秘書長、國家信訪局局長職務；免去羅文的國家發展和改革委員會副主任職務；免去陳改戶的國家民族事務委員會副主任職務；任命李文章為國務院副秘書長、國家信訪局局長。