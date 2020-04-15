中聯辦主任：決不能讓香港成為國家安全的風險口

香港中聯辦主任駱惠寧4月15日在出席第五個全民國家安全教育日活動時致辭表示，“在制度層面，香港回歸祖國以來國家安全始終是突出短板，應儘快在維護國家安全的法律制度和執行機制層面下功夫，決不能讓香港成為國家安全的風險口。”

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因應當地新冠肺炎疫情形勢，除駱惠寧外，香港特區行政長官林鄭月娥及全國政協副主席董建華、梁振英等人，都通過網路發表談話在專題網站上參與活動。駱惠寧在致辭中說，“眼前正在經歷的這場疫情防控戰是事關國家安全的一場大戰，與每一個家庭、每一個人息息相關。在抗擊疫情的關鍵時期用特殊形式啟動‘全民國家安全教育日’活動，更讓大家切身體會到國家安全‘人人有關、人人有責’”。他提出，“在制度層面，香港回歸祖國以來國家安全始終是突出短板，應儘快在維護國家安全的法律制度和執行機制層面下功夫，決不能讓香港成為國家安全的風險口。”

駱惠寧稱，“在法治層面，‘港獨’‘黑暴’等行為導致香港的法治核心價值遭受極大衝擊，嚴重破壞香港安定繁榮，嚴重挑戰‘一國兩制’原則底線，嚴重危害國家安全。對任何危及香港法治根本的行為都應當零容忍。在社會層面，香港全社會都應行動起來，營造有利於同各種危害香港安定和國家安全的行為作鬥爭的社會輿論環境，當前應同心抗疫，反對‘攬炒’”。他提及，“偉大祖國始終是香港的堅強後盾，希望大家共同維護好國家的主權、安全和發展利益，維護好香港的長期穩定和繁榮，共同推動‘一國兩制’行穩致遠”。

在經歷了去年6月暴發的反修例抗爭運動後，今年1月，中聯辦原主任王志民被撤換，由中國人大財經委員會副主任駱惠寧擔任。《紐約時報》此前在相關報道中分析稱，與其前任王志民的職業生涯大部分時間都與香港事務有關相比，曾在大陸擔任過兩個省的省委書記的駱惠寧對香港幾乎不了解。報導顯示，後者從2003年到20016年在青海官場級級攀升，並於2010年出任青海省省長，2013年擔任省委書記。此後，他轉任山西省委書記並於2019年11月30日卸任這一職務。

同樣在當天，林鄭月娥發表談話稱，“反修例暴力事件挑戰香港法治，出現極端化近乎恐怖主義的行徑，如果不有效遏制違法活動，將可能提升到危害國家安全層面。”她並提出，“國家安全涵蓋的範圍包括公共衛生安全和金融安全，以至更深更廣泛的領域。”林鄭月娥稱，當前防控新冠肺炎疫情，應視為國家安全的一部分。此外，香港警務處處長鄧炳強亦表示，“反修例活動的暴力程度越演越烈”。他揚言稱，“行為從本質上已有本土恐怖主義元素。”