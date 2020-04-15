美國暫停資助世衛組織 中國回應：嚴重關切 受影響的包括美國

美國總統特朗普4月14日宣布，美國對世界衛生組織在他所說的新冠病毒疫情上的“嚴重管理不當和隱瞞”問題上扮演的角色進行審查，並指在審查期間，暫停向世衛組織提供資金。對此，中國外交部發言人趙立堅在15日的例行記者會上回應稱，中方對美方宣布暫停資助世界衛生組織表示嚴重關切。

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特朗普在周二的白宮防疫新聞會上講話稱，“世衛組織最危險、代價最大的決定之一是其反對針對中國和其它國家實施旅行限制的災難性決定。他們非常反對我們所作的。幸運的是，我沒有相信，暫停了來自中國的旅行，挽救了數不清的生命，否則成千上萬的人會死去。假如其它國家也同樣暫停來自中國的旅行，無數的生命將得到挽救。”他強調，“隨着新冠病毒大流行病爆發，我們對美國的慷慨是否得到了最好的利用深感關注。現實是，是世衛組織未能以及時和透明的方式充分獲取、核實並分享信息。”此外，特朗普在講話中還曆數了他所認為世衛組織在應對疫情中所存在的其它錯誤，包括輕信中國政府的說法，而未能調查與官方說法相左的“來自武漢的消息來源的可信報告”等。他指出，“我正在指引我的政府暫停提供資金，同時一項檢討正在進行，以評估世衛組織在冠狀病毒擴散問題上嚴重管理失當和隱瞞事情上的角色。”

北京方面，趙立堅在回應如何看待美方的這一決定時表示，“作為全球公共衛生安全領域最權威、最專業的國際機構，世衛組織在應對全球公共衛生危機方面發揮着不可替代的作用。尤其是新冠肺炎疫情發生以來，世衛組織在譚德塞總幹事帶領下，積極履行自身職責，為推動國際抗疫合作發揮了中心協調作用，得到國際社會普遍認可和高度讚譽。”趙立堅稱，“當前，全球疫情形勢嚴峻，正處於關鍵時刻。美方這一決定將削弱世衛組織的能力，損害國際抗疫合作，受影響的是包括美國在內的世界各國，特別是能力脆弱的國家。我們敦促美方切實履行自身的職責和義務，支持世衛組織領導國際抗疫行動。”他還強調稱，“中方將一如既往，支持世衛組織為推動國際公共衛生事業、應對全球抗擊疫情發揮重要作用。”

美國是目前世衛組織最大的捐助國，2019年向該組織的捐款超過4億美元。依照美國國務院提供的數據顯示，相比之下，中國同期的捐款為4400萬美元。同樣就美方的這一決定，德國外長馬斯（Heiko Maas）在最新受訪時談道，互相指責無濟於事，危機當前反而應該強化世衛的功能。馬斯向德新社（DPA）表示，對抗2019年冠狀病毒病（COVID-19）最好的投資是強化聯合國，尤其是經費不足的世衛組織，及加速檢測試劑和疫苗的研究和分配。此外，中日韓與東盟領導人在4月14日參與了，抗擊新冠肺炎疫情領導人特別會議並發表聲明，強調世衛組織在全球抗疫鬥爭中發揮的重要作用。聲明稱，“各方將致力於與世衛組織、相關組織和國際社會在全球抗疫鬥爭中密切合作，鼓勵政府和社會資本合作（PPP）及全社會參與，應對疫情對經濟社會帶來的深遠影響，維護人民福祉和可持續增長。”