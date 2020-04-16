官媒刊文列“武統台灣條件” 東部戰區公號發文“丟掉幻想準備打仗”

近期在新冠肺炎疫情肆虐全球的同時，台海兩岸的局勢也趨於緊張。中國國台辦旗下官網“中國台灣網”4月15日刊發了題為“說透了！‘武統’台灣什麼時候開始？解放軍專家權威解讀”的文章，列出了“武統台灣”的條件。同日，解放軍東部戰區陸軍旗下微信公眾號“人民前線”也發出一篇“丟掉幻想，準備打仗”的文章，宣講充分做好戰前準備是掌握戰爭主動權的關鍵。

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“中國台灣網”刊登的這篇評論文章提出，“當前，新冠疫情導致國際局勢及台海局勢發生深刻變化。因民進黨當局種種冷血作為，在網絡上激起強烈民憤，‘武統’聲音再次水漲船高。”文章提到，火箭軍退休研究員、中國核戰略專家楊承軍日前在媒體發文，詳細論述關於“武統”的諸多細節問題。包括，對台海區域局勢發展的判斷、統一的必然性、對台鬥爭的思考和建議、“武統”的6項觸發條件、“武統”的準備以及戰後治理等問題。“中國台灣網”的評論文章隨後引述楊承軍的話稱，“中國作為一個負責任的大國，在實現國家統一的戰略進程中光明磊落、理直氣壯。在全球抗疾形勢下，我們必須密切關注台灣當局動向、客觀分析帝國主義軍事干預的形式和程度，務實做好‘武統’準備，科學決策戰後治理，以及恢復經濟，處置罪犯、部署駐軍、穩定治安等，切實深化、細化對台鬥爭。”

文中，楊承軍提出對於“武統”的六項觸發條件包括：“台灣當局公然宣布獨立時；台灣當局組織獨立公投、使祖國面臨分裂時；台灣有外軍部署時；台灣重啟核武研發時；台軍使用軍事手段攻擊大陸時；台灣發生大規模動亂時”。針對上述觸發條件，楊承軍又稱，上述時機並不包括趁疫情動手，還沒有到刻不容緩的程度，應讓國際社會及蔡英文當局看到大陸維護國家核心利益的意志、決心和不可逾越的底線。值得一提的是，這篇文章最後還寫道，專家關於“武統”台灣的思考和建議，並不代表大陸放棄了“和平統一，一國兩制”的大政方針。文章稱，“在統一問題面前，只有充分準備，真抓實幹，才能確保萬無一失。14億國人無比期待祖國早日完成統一，最好還是以和平方式，但這要看民進黨當局和其背後的美國勢力是否認清形勢了。”

此外，解放軍東部戰區陸軍微信公眾號“人民前線”在當日也發出了一篇題為“丟掉幻想，準備打仗”的文章，宣稱充分做好戰前準備是掌握戰爭主動權的關鍵，對台警告意味濃厚。這篇文章先引用中國已故領導人毛澤東的話，“我們愛好和平，但以鬥爭求和平則和平存，以妥協求和平則和平亡”，隨後又引用中國國家主席習近平的講話稱，“我們很長一段時期都面臨重大政治、外交、安全、軍事風險…千萬不要忘記，軍事手段始終是保底的手段。”文章還以大陸全民國家安全教育日為引，重提“丟掉幻想，準備打仗”口號，稱要加緊練兵備戰，確保一旦有事便能斷然出手，堅決有力消滅敢於來犯之敵。

1949年8月14日，毛澤東發表了“丟掉幻想，準備鬥爭”的文章，以批評在當時中共建國前國內一些對美國，及建國後中美關係“抱有幻想的人”。另據香港01相關報道顯示，連日來，台海局勢持續緊繃，繼解放軍軍機在近期多次繞台後，遼寧艦日前又從台灣東部海域前往南海，引起國際社會關注。對此，台灣民進黨前立委郭正亮在4月15日分析指，北京或正醖釀軍事壓力測試。