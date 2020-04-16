美質疑中方秘密進行核試驗 中國外交部：顛倒黑白、倒打一耙

近日，有美國媒體報道指，美國國務院在即將公布的新軍備控制報告中提到，中國可能在秘密進行低爆炸威力的核試驗。報告未提供具體證據。對此，中國外交部發言人趙立堅在16日的例行記者會上加以否認，並稱，“這完全是顛倒黑白倒打一耙”。

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據悉，美國國務院公布的這份新軍控報告顯示，中國可能正在秘密進行低爆炸威力的核試驗，儘管北京方面堅稱中國嚴格遵守一項禁止一切核試驗的國際協議。《華爾街日報》4月16日的報道中提到了報告內容，其指這一判斷依照中國一系列試驗跡象，包括2019年全年在新疆羅布泊核試基地活動頻繁；基地內大量挖掘；疑似使用特殊密室抑制爆炸規模等。該報道還稱，另一個引起美方懷疑的因素是，過去幾年，中國境內旨在檢測放射性物質排放和地震震動的監測站的數據傳輸受到干擾。這一報告還批評北京在核試方面缺乏透明度。《華爾街日報》引述“全面禁止核試驗條約組織”（CTBTO）發言人稱，中國自2018年到2019年8月曾阻斷境內5個監測器的數據傳輸。對此，中國駐美國大使館未有回應。

報道還援引美國一位不願具名的高層官員表示，中國的試核活動令人擔憂，特朗普總統更希望把中國納入美俄一項軍備控制新協議，以取代將於明年2月到期的美俄《新削減戰略武器條約》。

該名官員還稱，“中國政府對其軍備現代化的速度令人擔憂，破壞局勢穩定，並說明了為什麼應將中國納入全球軍備控制框架之內。”對此，趙立堅在當天的記者會上回應稱，中國是首批簽署《全面禁止核試驗條約》的國家之一。中國一貫支持條約的宗旨和目標，始終恪守暫停核試驗的承諾，為條約組織籌委會工作作出了重要貢獻。中國境內監測台站數據傳輸工作也得到籌委會技術秘書處的高度肯定。

趙立堅強調，美方枉顧事實、捕風捉影，對中方進行無端指責是不負責任甚至別有用心的，連美國國內軍控專家都表示質疑。他稱，中國絕不接受並強烈反對美方的指責，反觀美方近年來在核態勢審議報告中明確表示不會推動批准條約，甚至聲稱如確有必要將恢復地下核試驗。國際社會應該高度警惕美方這種危險動向，敦促美方改弦更張。