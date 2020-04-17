新冠防疫理念不一致巴西總統解職衛生部長

巴西總統博爾索納羅（Bolsonaro）解職了面對新冠病毒疫情，與其觀點不一致、唱做不協調的衛生部長曼德塔（Mandetta）。

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巴西衛生部長路易斯·曼德塔在4月16日周四宣布，他已被總統博爾索納羅解職；曼德此前表示完全不同意總統面對新型冠狀病毒時的做法。

根據法廣特約記者卡多納的報道，巴西衛生部長16日，在曼德塔在總統府與總統會晤後，在其Twitter上宣布了自己的辭職。曼達塔完全不同意總統在面對這種新型冠狀病毒時的立場及做法。

巴西衛生部長在其推特上宣布了這項辭職，他說： “總統博爾索納羅剛向我宣布，我已被免除擔任衛生部長的職務。” 這是曼德塔在總統府與總統會晤後所推特的。

其實，這項解僱宣布外界已等待了幾天，因在巴西總統和這位部長之間發生了許多衝突，在針對如何對抗冠狀病毒大流行的方式看法似乎不相容。部長一直主張要實施封閉令；而總統則繼續淡化病毒的衝擊力度，並質疑採取封閉令的社會隔離。在這項解職消息宣布後不久，在幾個巴西城市，響起了敲打廚房平底鍋的音樂會，以示抗議。對於許多巴西人來說，衛生部長曼德塔向總統提出的建議代表了理性之聲。

幾家媒體報道：曼達塔的繼任者是腫瘤學家泰希Teich，於周四早上會見了總統博爾索納羅。

有着巴西醫學協會（AMB）支持的泰希，和他的前任一樣認為：禁閉令是阻止大流行的最好方法。

根據最終的官方報告，在巴西已鑒定出30,000多例新冠病毒病例，包括1,900多例死亡。 但是，根據由大學研究人員組成的巴西新冠病毒小組的估計，實際案件數量要高出15倍。 據他們說，已經有超過30萬人被感染，使他們擔心在接下來的幾周內會發生大批死亡病例。

新任衛生部長泰希表示，他贊成開展篩查測試活動，以更好地了解病毒的傳播。 但是，當局目前沒有辦法在全國範圍內迅速實施這些措施。

衛生部長曼德塔的離任也開啟了巴西局勢進入一段不確定的時期。