蓬佩奧：疫情下很多國家會重新思考是否納入華為5G

美國國務卿蓬佩奧周五在接受採訪時表示，中國政府對新冠肺炎疫情處理的方式，很可能會令各國不得不重新思考本國通訊基礎建設發展的道路，包括是否讓中國電訊巨頭華為參與建設本國的5G網絡建設。

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蓬佩奧在當天接受了福克斯商業新聞（Fox Business Network）的專訪。當被問到有關華為和5G問題時，他表示，“我深信此刻，當看到中國共產黨未能（對疫情）開放、透明，以適當方式處理（疫情）數據的此刻，這會讓非常多的國家重新思考如何部署電信設施建設。”蓬佩奧還稱，“當華為上門來推銷他們的設備和硬件時，這些國家將會持不同眼光來考量決定。” 此前，英國外交大臣拉布在周四的疫情防控記者會上提出，此次新冠病毒危機結束後，中英關係不可能回歸“一切照常”。他稱，事後英方有必要研究相關教訓。

稍早時，英國前外交大臣威廉•黑格(William Hague)曾呼籲當局對北京方面採取更強硬的立場，包括在華為(Huawei)參與英國5G移動網絡建設的問題上。而有關是否允許華為及在何種程度上允許該公司參與英國5G網絡建設的爭論，在新冠肺炎疫情於當地暴發前已經維持了數月的時間。執政的英國保守黨內部也曾為此對立。中國官方和華為公司則一直否認來自美國政府等多方對華為所存在的安全指控。

此外，針對蓬佩奧在15日受採訪時說，我們所知道的是病毒起源於中國武漢，且武漢病毒研究所離那個海鮮市場只有幾英里遠。還有很多情況需要了解，美政府正在努力了解清楚的置評提問，中國外交部發言人趙立堅回應稱，“幾天前，美方有人指責中方沒有及時向美方通報疫情信息，現在又炒作病毒來源問題，影射病毒源與武漢病毒研究所有關。明眼人一看便知，其目的是要把水攪渾，轉移視線，推卸責任。”他稱，“我們多次講過，病毒溯源是一個嚴肅的科學問題，需要聽取和尊重科學、專業的意見。”