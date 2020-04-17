香港律政司司長：中央有責任及有權對香港事務提意見

針對近日中國國務院港澳辦和香港中聯辦就香港立法會事宜發出聲明的事件，香港律政司司長鄭若驊4月17日向媒體表示，中央不止有權，也有責任，對香港一些事情提出意見， 實際操作仍由香港負責。

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香港立法會自去年10月復會以來，首個工作是選出內務委員會主席。去年擔任內會主席的建制派議員李慧瓊今年再次競逐主席，因此她不能主持選舉，交給去年的委員會副主席、泛民主派議員郭榮鏗主持。但委員會召開多次會議後，至今仍然未能選出主席，令委員會停擺，無法展開其他工作。

近日，港澳辦和中聯辦分別發布聲明，批評郭榮鏗“拖延”選舉委員會主席，連帶令立法會無法正常運作。其中，來自港澳辦的聲明更指，郭榮鏗可能觸犯“構成公職人員行為失當”罪。中聯辦的聲明亦認為，這種“拉布”行為是違背立法會議員的就職誓言。對此，郭榮鏗和全體泛民主派議員均反駁來自港澳辦和中聯辦的聲明，認為內會純屬香港內部事務，中央政府的做法違反《基本法》第22條不可干預香港內部事務的規定，有違“一國兩制”。郭榮鏗更直斥“兩辦”的批評是“無理指控和政治謾罵”，促請對方檢點、收斂。

另在港府方面，特首林鄭月娥星期二在出席記者會時表示，中央政府關心香港和澳門的事務是“理所當然”，不構成干預。建制派亦認同林鄭月娥的說法，指出中央政府的行為並不構成干預。同樣就這一爭議性話題，鄭若驊當天向媒體表示，中央有責任、有權對香港事情提出意見，實際操作仍由香港負責。鄭若驊說，香港是中華人民共和國的特別行政區，按照《基本法》，香港在某些事務享有高度自治，但不代表中央不關注和放棄執行“一國兩制”之下的相關權力。

至於被指或“構成公職人員行為失當”的公民黨郭榮鏗，是否會被起訴，剝奪議員資格，鄭若驊表示不回應個別情況。另就路透社此前引述消息人士的話指，香港終審法院首席法官馬道立要抗衡中央官員的消息，鄭若驊回答說，任何人不應揣測無事實根據的事。她並稱，相信負責任的媒體在報道前會確認事實，也相信專業人士在發表意見時需要基於事實。

鄭若驊還重申，香港司法獨立受到香港《基本法》健全機制保障。香港委任法官會通過獨立的委員會建議，考慮資格時基於司法和專業資格，不會因為任何政治立場而作出任命。她稱，法官獲委任時要宣誓，以無懼、無偏、無私、無欺原則從事司法工作。在實際實踐上，法院的判決會寫出理據，法院也會公開透明審訊。