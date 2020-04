美國/政治/新冠肺炎

張經義事件繼續發酵 特朗普轉發推文贊成將其“馬上趕走”

美國總統特朗普接受上海衛視台籍記者張經義採訪資料圖片 © 網絡圖片

任職於中國東方衛視的台籍記者張經義日前在白宮防疫記者會上被美國總統特朗普問及,“你來自哪裡”後回答“台灣”引發的爭議仍在發酵。特朗普在周六通過推特轉發了,右翼激進組織美國轉折點組織(Turning Point USA)創始人兼總裁查理·柯克(Charlie Kirk)的相關推文,柯克的推文指責張經義向特朗普撒謊,對此特朗普評價稱“馬上把他砍掉(趕走)!”(cut him off now !)