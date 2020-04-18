張經義事件繼續發酵 特朗普轉發推文贊成將其“馬上趕走”

任職於中國東方衛視的台籍記者張經義日前在白宮防疫記者會上被美國總統特朗普問及，“你來自哪裡”後回答“台灣”引發的爭議仍在發酵。特朗普在周六通過推特轉發了，右翼激進組織美國轉折點組織(Turning Point USA)創始人兼總裁查理·柯克(Charlie Kirk)的相關推文，柯克的推文指責張經義向特朗普撒謊，對此特朗普評價稱“馬上把他砍掉（趕走）！”（cut him off now !）

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此前，來自鳳凰衛視的一名女記者曾因在6日向特朗普的問答中，被後者指提問關於官方，後被質疑其是否為中國官媒工作。該記者則強調，自己是為總部在香港的私人媒體工作。現供職於上海東方衛視的張經義在當天的記者會上獲得提問機會，特朗普詢問他稱，“你來自哪裡？”張經義簡單回答，“我來自台灣。”特朗普回應說，“好”。張經義之後表明自己是“代表外國記者團”提問，分別問到有關歐洲向伊朗提供對抗新冠肺炎疫情援助，以及美國民主黨參議員桑德斯宣布退選的問題。這一視頻片段經直播後引發部分網民熱議，有網民批評張經義是“台獨份子”，也有人諷刺他“假裝是台灣人”。不過據公開資料顯示，張經義在1979年出生於台灣。

就這一事件，查理·柯克在周六的推文中寫道，“中國共產黨的代理人們是如何不斷地獲權進入白宮新聞簡報室？這個‘記者’向總統說謊，稱自己來自台灣，但他實際上是上海東方傳媒集團的人，這集團是中共的宣傳工具”。查理·柯克寫道，“如果你贊同應將他抓起來並驅逐出境，同意的轉起！”特朗普則在隨後轉發了這條推文，並附文寫道，“馬上把他砍掉（趕走）！”

同樣就張經義事件在島內也引發不少爭議，台陸委會發言人邱垂正日前對此回應稱，張經義具有台灣地區人民的身份，而上海東方衛視是大陸黨務及政務系統直屬的事業單位，張經義涉及違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》規定，即台灣民眾不得擔任大陸黨政軍或團體相關職務，或為其成員。邱垂正稱，將會同相關機關儘快進行查處。本周六，對於台行政院長蘇貞昌指相關規定是在前總統馬英九時代所訂，馬英九辦公室當日駁斥前者荒謬無知，並指那是時任陸委會主委的蔡英文訂下的規定。對此，蘇貞昌後通過發言人表示，對相關言論造成各界誤會，向社會大眾及馬英九致歉。

據公開資料顯示，張經義曾就讀於台灣政治大學新聞和阿拉伯語雙學位，紐約大學國際關係專業碩士，現擔任上海東方衛視駐白宮記者。他還曾於2010年加入鳳凰衛視，擔任駐華盛頓記者，在2011年時成為“百年來首位華人白宮記者”，也是目前“唯一搭過美國總統專機的中文媒體記者”。公開信息還介紹稱，“張經義在2011年正式被錄取成為白宮外國記者團第13位成員，也是首位中文媒體成員。2012年6月15日（美國當地時間6月14日）全票當選白宮外國記者團的副會長。”隨後，他在2014年7月12日，正式加入上海東方衛視團隊。