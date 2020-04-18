英國外交部：關注有香港政治人物被捕 彭定康：進一步埋葬“一國兩制”

香港警方在周六當天已抓捕了15名泛民主派人士，並指這些人涉及去年多起未經警方批準的反修例抗議活動。對此，英國外交部同日發表聲明表示，關注香港一些政治人物被捕，會密切留意事態發展，期望所有拘捕與司法程序，會以公平及透明的方式進行。

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綜合香港媒體報道顯示，當地警方現已共拘捕了15名泛民主派人士，消息指15人合共涉及58項罪名。香港01的報道指，15人俱涉嫌“組織及參與未經批準的集結”，分別與在8月18日於港島集會、10月1日港島遊行，以及10月20日的九龍區遊行有關。另外，其中5人曾在10月1日及10月20日遊行前一天號召市民參與非法集結，另涉嫌“公告未經批準的公眾遊行”被捕。據悉，15人將於5月18日在東區裁判法院提堂。

當日被港警拘捕的15人包括：壹傳媒創辦人黎智英，以及多名泛民主派人士，包括李卓人、何俊仁、梁國雄、何秀蘭、民主黨創黨主席李柱銘、民主黨前主席楊森、陳皓桓、社民連主席黃浩銘、社民連秘書長吳文遠、立法會前議員區諾軒、葵青區議會主席單仲偕、支聯會秘書蔡耀昌、立法會議員梁耀忠、公民黨前立法會議員兼大律師吳靄儀。

就這一事件，英國外交部發言人在聲明中指出，英國政府關注香港一些政治人物被捕，會密切留意事態發展，期望所有拘捕與司法程序，會以公平及透明的方式進行。聲明表示，和平示威的權利是香港生活方式的基礎，並受《中英聯合聲明》及《基本法》保障，所有抗議活動必須以和平方式進行。聲明還呼籲當局避免採取激化緊張局勢的行為，並稱當局亦應該透過有意義的政治對話，聚焦於重建信任。

另據《紐約時報》報道，末代港督彭定康（Chris Patten）就這一事件亦發表聲明提出，“涉案遊行示威有數以百萬計香港市民參加，但警方只拘捕十多名傑出的港人，這是獨裁政府所為而非法治；對撐起港人生活方式的價值來說，這次拘捕行動是一次史無前例的衝擊”。聲明中，他還批評指，“港府的舉動顯示北京決心壓制香港，並在世人聚焦處理新型冠狀病毒大流行之時，聯同‘順從北京的香港政府’進一步埋葬‘一國兩制’。”

另就香港中聯辦近日發聲明稱，港澳辦和中聯辦不是《基本法》第22條所指的“中央人民政府所屬各部門”，彭定康則回應稱，“此鹵莽的說法顯示中國國家主席習近平決意拋棄中央以往的政策，為此不惜破壞香港人的生活方式”。他並呼籲所有知道守護香港高度自治的重要的各國政府和議會，立即發聲反對香港政府和警方的所作所為。

此外，在1995 至 1997 年香港主權移交中國之際，曾擔任過英國前外相的聶偉敬（Malcolm Rifkind）也發表聲明，指出香港警方拘捕“香港民主教父”李柱銘等人，是對《中英聯合聲明》和《基本法》所保障的香港自由、法治和自治一次“令人震驚”的衝擊。他表示，“呼籲國際社會向北京明確指出，此舉不但不能接受，更會被視為破壞香港自由和國際法治秩序的舉動。”英國國會“跨黨派國會香港小組”副主席、英國上議院議員奧爾頓（David Alton）等還通過臉書和推特發表聲明，對這一事件作出回應。奧爾頓在臉書的聲明中形容這些人被捕的消息“令人震驚”，並稱他已聯絡英國政府相關部門，要求英國政府向中方作緊急抗議。