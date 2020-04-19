特朗普警告若中國“蓄意隱瞞”疫情將面對後果

美國總統特朗普在周六的白宮疫情記者會上表示，如果中國曾蓄意隱瞞疫情，造成新冠肺炎全球大流行，那麼中國需要面對後果。

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特朗普提出，新冠肺炎疫情本可遏止於中國境內，但最終沒有，現在全球因此受害。他稱，“如果是個錯誤，那就是一個錯誤。但如果他們負有故意的責任，我是說那肯定就應該產生後果。”他並未就在這一情況下，美國將採取何種行動進行說明。依照周日的最新數據顯示，美國境內新冠肺炎確診病例已超過74萬例，3萬9千多人患病死亡。而根據周四的經濟數據顯示，自3月14日以來有2千2百多萬美國人遞交了失業救濟申請，將美國的失業率上升至約13.5%。

特朗普在記者會上還指出，他認為直到不久前美中關係保持良好的態勢，並提及兩國達成的“第一階段”貿易協議，他話鋒一轉說，“但突然你就聽到了（有關疫情）的消息。他稱，中方對（疫情的發生）感到尷尬。特朗普強調，現在的問題是，新冠病毒發生的事情究竟“是一個後來失控的錯誤，或是故意而為？”，他指出“兩者之間存在巨大的差別”。

在中國官方近日突然把武漢市新冠肺炎死亡人數大幅上調後，特朗普再次提到了他認為，中國的相關數字實際上更高，而且比美國的死亡病例高得多的說法。特朗普另對近日由福克斯新聞報道地，新冠病毒或源於武漢病毒研究所的消息加以提及。特朗普表示，由他領導的美國政府正在尋求確定新冠病毒是否是來自一家中國的病毒研究所。

在記者會上，特朗普不忘借中國話題向其目前民主黨主要競選對手前總統拜登，及後者過去在對華問題上存在的記錄加以攻擊。特朗普以他就貿易問題直面中國舉例，提出如若其對手“瞌睡拜登”(Sleepy Joe)贏得了11月的大選，中國和其他國家將控制美國。另據華盛頓方面消息，美國國會在近日正式啟動新冠病毒調查機制，參眾兩院分別推出法案，允許美國民眾對中國政府提出訴訟，針對他們在疫情中的損失進行求償。與此同時，多位國會議員致函白宮，呼籲美國與國際盟友合作，針對新冠病毒的起源問題展開聯合調查。