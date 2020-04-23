新冠病毒疫情導致財政收入枯竭美國各州政府面臨停擺

受到新冠病毒疫情的打擊，美國經濟活動幾乎停頓，各州政府已無正常財政收入，儲備金也告乾涸，正面臨嚴重財務危機，甚至面臨停擺的局面。

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目前各州最少需要7500億元來來維持運作，雖然國會已批准向州及地方政府撥款1500億元，但各州州長及地方的市長都認為不夠。他們警告有必要採取裁員、減少福利、取消項目、推遲建設及維修等措施，來減緩財政壓力，華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)已削減約2億3500萬元的計畫支出。俄亥俄州岱頓市市長沃利(Nan Whaley) 形容，這場危機比上世紀30年代的經濟大蕭條至少嚴重兩倍。

美國的各州和州以下地方政府僱用全國勞動力的10%以上，包括警察、消防員及公立學校教師。州政府對公立大學提供大量補助，並為重大建設項目提供資金，州以下地方政府則處理垃圾乃至清潔街道等，一旦裁員，所有這些服務勢必受影響。

哈佛大學公共預算和融資問題專家比爾姆斯(Linda Bilmes)指出，此次新冠疫情最大的危機，就是使各州無法以傳統方式增加收入。過去州及地方政府可以透過物業稅、零售稅、所得稅及特殊投資來增加收入，但現在經濟活動停頓，唯有採取裁員、推遲建設等措施來節流，然而這類資本性項目，本來就是創造就業的商業活動，這樣做只會造成第二波經濟衰退。

民主黨人要求聯邦向州政府提供更多資助，但參院多數黨領麥康諾則支持財政困難的州政府宣布破產。麥康諾表示有些人首先選擇的是向聯邦政府尋求資助，然後讓未來幾代人歸還，他是不會贊成的。他說如果各州採取宣布破產的做法，因此能夠挽救一些城市，沒理由不讓它破產。