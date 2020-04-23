特朗普下令擊沉任何騷擾美國船隻的伊朗艦艇，22日國際油價應聲反彈

美國總統特朗普22日在推特發文：“我已指示美國海軍，擊沉並摧毀任何在海上騷擾美國船隻的伊朗艦艇。”特朗普的這則推文發布後，西德克薩斯州原油期貨價格應聲反彈，布蘭特原油期貨價格也自低點回升。

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美國財經電視頻道CNBC報導指出，特朗普的推文看來讓原油價格出現震蕩。

西德州原油期貨周三一度上漲14%至每桶13.19美元，布蘭特原油期貨一度上漲7%，報每桶20.69美元。

幾天前，美國國防部稱，伊朗伊斯蘭革命衛隊艦艇在波斯灣靠近美國海軍和海岸警衛隊艦艇的地方採取了“危險和挑釁”行動。美國海軍的聲明稱，6艘美國軍艦上周在國際水域進行訓練時，11艘伊朗艦艇“以極近的距離和極快的速度越過美國艦隻的船頭和船尾”。美國軍艦通過艦對艦的無線電發出了多次警告，艦上的喇叭發出了五聲短促的爆炸聲，並向伊朗艦艇發出了長程聲噪音裝置。

在特朗普推文發布前的周二，5月西德州油價首度跌入負值，在交割前回升至每桶10.01美元；較活躍的6月西德州原油期貨周二重挫43.37%，跌至每桶11.57美元；布蘭特油價周二也下跌24.4%，創近30年來最大單日跌幅。