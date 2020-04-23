默克爾反對過快鬆動管控限制

德國總理默克爾周四在德國聯邦議會發表政府聲明。她讚揚了在抗擊疫情中取得的成就，稱讚德國人在抗疫中表現出來的秩序，並感謝民眾對抗議措施的支持。但她同時更明確地警告一些人的無憂無慮，批評一些聯邦州在鬆動防疫管控限制上操之過急。

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默克爾雖然沒有點名聯邦州，但德國電視一台表示，她指的顯然是由基民盟領導的北威州。由社民黨領導的萊法州也曾受到過批評。德國電視一台認為，默克爾的演講顯露了新冠病毒給德國領導層帶來的裂痕。

默克爾還指出，德國還在疫情的初始階段，距離疫情的終結還很遙遠。她呼籲各州州長“不要輸掉我們迄今取得的成果”。

默克爾還提到，歐盟是“共同命運體”，唯有同心協力才能戰勝病毒。她敦促歐盟儘快向受到疫情衝擊的成員國提供幫助。她希望此前通過的總值逾5000億歐元救助方案能在6月1日順利到位。她表示，德國會展現團結精神，並支持大幅提高歐盟預算。她談到了一個為期兩年的提振歐盟經濟的經濟刺激方案。但她明確反對新冠債券。德國財政部長朔爾茨也再次駁回了意大利和其他國家的歐元債券要求。

此前，政府於周三到周四夜間舉行了長達八小時的會議，做出了進一步舉債抗疫的決定。據德國廣播電台報道，政府決定再輸血約100億歐元，扶持德國各界。這其中包括將短期工作者的收入由此前決定的60%提升到80%，將飯店的增值稅由現在的19%降到7%。另外，政府還將扶持貧困學生，補貼貧困學生150歐元，以便學生們可以購買相應電子設備，在家學習。

與此同時，德國新冠病毒帶來的病亡人數繼續增長。根據柏林羅伯特科赫研究所周四公布的數據，病亡人數已達5094人，病亡率升高到3.44%。受感染人數總計148046人。一天內新增2352人。痊癒人數已超過103000人。一天內痊癒人數遠遠超過新增患者人數。

德國權威病毒學家，夏里特醫院病毒學科負責人德羅斯滕警告第二波新冠病毒潮的到來。他批評鬆動防疫管控過早。雖然病毒再生率現在控制在1以下，但他警告可能會出現第二波病毒擴散潮，而且病毒二度擴散時，來勢會更猛烈。