中國以疫情為由拒絕加外交人員探監 特魯多呼籲釋放加拿大公民

加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）現已被中國當局拘留超過500天。對此，加拿大總理特魯多在周四的疫情記者會上證實，中方近期以因應疫情進行管制措施為由，拒絕加拿大外交人員探視二人。

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特魯多在會上表示，中國已經暫停了加方對上述二人每月一次的領事探視，理由是為了阻止新冠病毒在中國監獄中的傳播。但他指出，這兩人“所在的地區沒有受到新冠病毒的特別影響”。特魯多強調稱，“我們一直以來都非常努力處理康明凱與斯帕弗的事件，他們已經被中國拘留了500天。”自華為孟晚舟事件於2018年12月1日暴發後，兩名加拿大在華公民與外界失聯的消息也相繼傳出。二人後被加方證實，分別是加拿大前外交官康明凱和近年來與朝鮮來往頻繁的斯帕弗。

自中方將二人宣布涉案逮捕後，中國外交部在去年5月介紹稱，康明凱涉嫌“為境外刺探國家秘密和情報犯罪”，而斯帕弗則被指涉嫌“為境外竊取、非法提供國家秘密犯罪”。特魯多稱，加國外長商騰飛（François-Philippe Champagne）最近曾就兩位公民被拘禁的事情，向中國外交部長王毅表達抗議，也表達了“我們持續關切並且渴望見到他們獲釋”。特魯多表示，會持續對北京施壓，希望能取得更多案件細節，儘快接觸二人。

此外，商騰飛當天在通過視頻出席一次國際關係討論會時也強調，拘留500天“實在太長了”。他亦指出，最近向王毅提到了康明凱和斯帕弗的案件，並指今後也將繼續這樣做。商騰飛稱，加拿大將繼續聯合盟國，為他們的獲釋在國際社會上發聲。