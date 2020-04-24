蓬佩奧：中國政府或早在去年11月就已知新冠病例 北京回應：信口開河

美國國務卿蓬佩奧4月23日在受訪時表示，中國政府可能早在去年11月就掌握了有第一例新冠病毒病例出現，並重申中方隨後的一些做法不透明的指控。對此，中國外交部發言人耿爽24日回應稱，蓬佩奧的話毫無事實依據，完全是出於嫁禍於人的目的信口開河，與當前國際社會的普遍共識更是背道而馳。

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蓬佩奧當天接受美國保守派電台主持人歐康納（Larry O'Connor）採訪時說，“大家會想起來，中國政府或可能在（去年）11月就知道有首例病例，但肯定在12月中旬前就已知情。”他續稱，“他們很慢才向世人確認此事，包括世界衛生組織（WHO）。”蓬佩奧指出，美國仍希望中國提供有關新冠疫情的更多資訊，包括在湖北武漢檢測到的病毒原始樣本。他強調，“保持透明的問題很重要，這不僅是歷史事件，以助了解11月、12月和1月發生的情況，甚至到了今日也很重要。”蓬佩奧說，“這仍在影響我們美國很多人的性命，說真的，攸關全世界。”

耿爽則在記者會上回應稱，“蓬佩奧先生不要以為自己在對外表態時，只要加上‘可能’這個詞就可以任意栽贓。他的這些話毫無事實依據，完全是出於嫁禍於人的目的信口開河，與當前國際社會的普遍共識更是背道而馳”。耿爽重申，中方在新冠肺炎疫情防控問題上始終秉持公開、透明、負責任的態度。他說，“中方在第一時間向世衛組織報告疫情，第一時間同世界各國分享新冠病毒的基因序列，第一時間同國際社會開展疫情防控合作。”

耿爽隨後並回顧中國官方提出的幾個重要的時間節點指，“去年12月27日，湖北省中西醫結合醫院呼吸與重症醫學科主任張繼先上報了她接診的可疑病例。…… 12月31日，國家衛健委派出工作組、專家組趕赴武漢市，指導做好疫情處置工作，開展現場調查。從當日起，武漢市衛健委依法發布疫情信息。今年1月3日起，中方定期向世衛組織和包括美國在內的有關國家和地區及時、主動地通報疫情信息等。”

耿爽稱，“通過對上述重要時間節點的回顧，我們可以清楚地看出，疫情發生以來，中方及時對外提供信息，積極開展合作，這是無可爭議的事實”。他說，“無端質疑中國在疫情防控問題上的透明度，進行政治操弄，是對中國人民為防控疫情付出巨大努力和犧牲的不尊重”。耿爽稱，“我們希望美方個別人尊重科學，尊重事實，尊重國際公論，停止詆毀他國。他應當明白，美方的當務之急是聚焦國內的疫情防控，加強抗疫國際合作，而不是混淆視聽，轉嫁責任。”

此外，蓬佩奧近日還在接受福克斯新聞主持人英格漢姆（Laura Ingraham）採訪時表示，（疫情爆發後）世衛組織未能從中國獲得病毒迅速傳播的準確資料。當被問到是否堅持要世衛撤換總幹事譚德塞才恢復美方對該組織資助時，蓬佩奧說，“美國可能永不會再以納稅人的金錢資助世衛，我們需要比此更廣泛的改革。”他續稱，甚至直至今天，中國政府仍不批准美國科學家進入武漢實驗室或任何地方追查病毒來源。蓬佩奧強調說，“我們知道病毒源於武漢，我們需要找出源頭，疫情仍然持續，但中國沒有作出我們需要的透明和開放。”

蓬佩奧提出，特朗普總統暫停對世衛的資助是“絕對合適”。他說，“世衛的責任是促成那種透明，但他們沒有做到，所以需要負責”。美國是世衛最大的資助方，去年資助該組織4億美元，佔其預算約15%。對此，耿爽回應稱，“美方對世衛組織的攻擊、抹黑沒有事實依據，施壓脅迫更是不得人心。”

耿爽重申，“新冠肺炎疫情發生以來，世衛組織在譚德塞總幹事的領導下，積極履行自身職責，秉持客觀、公正、科學的態度，為協助各國應對疫情、推動國際抗疫合作發揮了重要作用”。他稱，至於美方暫停資助世衛組織，我們已經多次作出過回應。“這裡我想強調的是，美國作為世衛組織會員國，繳納會費是其作為會員國應當履行的法律義務。”

耿爽稱，“美國自恃世衛組織最大的出資國，認為‘世衛組織應當聽其指揮’，這是‘典型的霸權心態’。”他表示，支持世衛組織發揮作用，就能挽救更多的生命，就能阻止疫情進一步蔓延。這是絕大多數國家的共識，也是任何有良知的人應當作出的選擇。