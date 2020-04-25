特朗普持股房產被曝欠中國銀行巨額債務 2022年到期

美國政治新聞網站“Politico”（歐洲版）4月24日報道稱，在指責其當下民主黨對手拜登之子、亨特·拜登與中資合作關係密切後，特朗普在紐約的一座持股房產被發現欠了中國銀行高達2.11億美元的債務。而這筆欠款將在2022年到期。

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隨着2020年美國大選選戰臨近，特朗普為爭取取得連任多次就對華問題批評其目前的民主黨主要對手，前副總統拜登，並指應調查拜登兒子亨特與中資企業複雜的合作關係。特朗普還警告美國選民，“如果拜登當選美國總統，中國將擁有美國”。值得一提的是，“Politico”的這篇報道則指出，商人出身的特朗普或至今仍欠着中國銀行的巨額債務。

“中國一直都是我的手下敗將。”《紐約時報》曾報道，特朗普2015年在競選總統時揚言，“我擁有美洲大道1290號(1290 Avenue of the Americas)美國銀行大樓的很大一部分股份，那就是我在一場大戰中從中國手裡奪過來的，非常值錢。” 報道稱，特朗普擁有該房產30%的股份，總價值超過10億美元，是其所有投資中最昂貴的房產之一。“Politico”援引數據指出，這座建築在2012年進行了約9.5億美元再融資，其中包括來自中國銀行的2.11億美元貸款。《華爾街日報》2013年報道稱，中國銀行憑藉這筆貸款成為進入美國證券化市場的第一家中資銀行。

根據協議，這筆貸款將於2022年到期，如果特朗普獲得連任的話，屆時處於特朗普第二任總統任期中期。報道稱，2016年大選前後，特朗普對這幢大樓的所有權曾引起一些關注，但與中國銀行的財務安排以及即將於2022年到期的協議，基本上沒有引起注意。報道強調，這一消息讓特朗普在競選活動中對拜登發起攻擊的情勢變得更為複雜，他一直稱拜登若當選將是送給中國這個共產主義國家和美國主要競爭對手的禮物。

本月早些時候，特朗普競選團隊將矛頭對準了拜登的兒子亨特·拜登，10日在推特發文質問，“為什麼中國政府的銀行想要與亨特·拜登做生意，而當時他的父親是副總統”。特朗普支持者所指的是，在2013年拜登擔任美國副總統對中國進行國事訪問期間，其兒子亨特與中國銀行家隨行會面並達成一項價值約15億美元的合作協議。在上周六的白宮新聞發布會上，特朗普還再次就此事發難拜登，聲稱如果拜登獲勝，中國將“擁有”美國。

報道又指，特朗普最近對中國的批評被他與中國的眾多經濟聯繫弄得模糊不清。這些聯繫遠遠超出了美國貸款的範疇，中國國有企業正在阿聯酋和印尼建設兩個豪華的特朗普開發項目。此外，中國政府授予特朗普和他的女兒兼白宮顧問伊萬卡一些商標。他的女婿庫斯納被指至少在另一筆房地產交易中討好了中國投資者。

就這一報道，白宮和特朗普拒絕就此置評。但特朗普競選團隊表示，特朗普的債務和拜登的協議之間沒有可比性。他的競選發言人蒂姆·莫塔夫（Tim Murtaugh）告訴“Politico”記者撐，“特朗普當時是一名成功的商人、一名普通公民，而亨特·拜登利用父親關係與中國的銀行合作，這兩者之間有着明顯的區別。”