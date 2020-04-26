孟晚舟聽證會或在線復庭 任正非：華為操作系統超越蘋果、安卓不會超過300年

中國電信巨頭華為公司首席財務官孟晚舟的引渡聽證會將於4月27日在加拿大卑詩省最高法院再次開庭。由於受到新冠疫情影響，這次庭審可能以網絡在線方式舉行。華為創始人任正非另在近日受訪時表示，沒有替換美國零部件的想法，並稱，“華為的操作系統要想超越安卓和蘋果的操作系統，可能需要很長時間，但不會超過300年。”

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現年48歲的孟晚舟被美國司法部指控和華為一併違反了美國對伊朗的制裁，並要求將她從加拿大引渡到美國接受審理。針對正在加拿大卑詩省最高法院進行的孟晚舟引渡聽證會，美國媒體近日報道指出，當前為防疫情擴散而採取的措施對孟晚舟案產生了直接影響。在加拿大卑詩省，包括宣誓書在內的法律文件首次不需親自提交，法庭登記處已經關閉，只接受電子提交的文件。報道稱，由於疫情影響，這次庭審可能以在線方式舉行。據悉，控辨雙方在上月下旬已曾以視像會議形式出席聽證會。對此，孟晚舟代表律師表示，如果在疫情結束前得出裁決，孟晚舟只會在勝訴下才會出庭。

孟晚舟之父任正非4月22日於深圳華為總部接受了《龍》雜誌的專訪，並回答了多個熱點話題。面對《龍》雜誌總編賈正針對華為推出的P40手機當中已經完全沒有谷歌的東西了，搭載的是華為自己的移動服務HMS；HMS在海外推廣的進展如何，和谷歌相比，HMS有哪些優勢；及最近華為消費者業務CEO余承東接受採訪時表示，華為手機已經可以完全不用美國零部件，這一情況是否屬實的提問，任正非則對此回答稱，“不用美國零部件是可以的，但是別人不買怎麼辦。安卓和蘋果的操作系統在世界的銷售量是巨大的，消費者已經熟悉這兩個操作系統。華為是個後來者，要讓消費者認同我們的操作系統是很艱難的。所以說，華為的操作系統要想超越安卓和蘋果的操作系統，可能需要很長時間，但不會超過300年。”

任正非續稱，“我們與谷歌、蘋果的關係十分友好，雖然我們的手機沒搭載安卓系統，但是三星等其他品牌手機有，我們的5G基站在全世界銷售，蘋果、三星等品牌手機使用我們的基站，有了生態。我們要感謝蘋果與安卓，5G性能得到很好的發揮，就等於幫了我們的忙。安卓在幫我們的忙，蘋果也在幫我們的忙，如果沒有他們的生態，我們的基站又有何用呢。”他強調稱，“所以華為的操作系統沒有惡性競爭，只是說當別人不給我們的時候找個出路。”另就華為是否會在未來將手機中的美國零部件都替換掉的提問，任正非回答指，“不會，美國永遠都是我們的好朋友。我們去年在美國採購了187億美元的零部件，過去只有110億美元，大幅增加了對美國零部件採購量。美國政府也批准了一些美國公司向我們供貨。”

任正非提出，“美國少數政治家的提議不完全代表是美國政府的意見，很多美國公司得到美國商務部的批准向我們供應零部件，我們沒有替換美國零部件的想法。”值得一提的是，面對有很多人認為這次疫情會重塑全球產業鏈，歐美日各方會加速將產業鏈中的核心環節向本國轉移，被問到如何看待這一問題時，任正非回答稱，“將產業鏈向本國轉移是錯誤的，因為經濟一定是走向全球化，只有全球化才會有競爭力，沒有全球化就沒有競爭力。任何一個國家不可能單獨構建一個全要素能力，單憑一國之力搭建全要素產業鏈的成本是非常高的”。他說，“目前，我國大量中低端製造業都在向泰國越南等國家轉移，美國又在打壓我國的高科技產業，中國製造業正處於中間層，一定是很困難的，不能有太多的幻想。“

任正非在採訪中談到中美關係時還表示，“目前中國最重要的是不斷提升自己的實力，要依靠科學、人才和教育來縮小與美國的差距。如果沒有科學、沒有人才、沒有好的教育，就不可能有好的工業及農業的發展。中國首先還是要自己強大，比如說我們的農產品，在價格和質量上與美國的農產品有一定的差距，如何促進未來生物科學進步，這需要向美國學習。我們應該認真分析自身的弱點在哪裡？”他稱，“比如低端工業，很多都遷移到了泰國和越南去了，但現在泰國和越南也已經開始產業升級，在不斷爭取中國高科技企業遷移過去。我們現在不僅要跟美國比政策優勢，還得要與泰國、越南比優勢，如果我們的優勢沒有比過他們，那麼我們的目標和理想就不容易實現。因此，我們需要不斷的優化升級產業環境，提升國家競爭力。”

而當談到疫情中，華為給美國和加拿大捐贈了很多口罩和醫療防護物品，但有人對此提出了質疑，認為此舉是為了讓加拿大允許華為進入當地5G網絡建設，影響孟晚舟在加拿大的引渡案，任正非則回應稱，“我們對很多國家都提供了防疫支持，這些不是我們的主業，我們的主業是信息通信，比如西班牙國王給我打來電話，我們就緊急運送了一批防疫物資過去。給美國和加拿大捐贈都是他們求助後我們才捐贈的。總的來說，人們都需要互相關心、互相幫助，只要有求助，我們就會做一些力所能及的事情給予支持，這些捐贈是屬於人道援助，沒有目的，沒有任何交換條件。” 任正非在採訪中還稱，“(他本人)在與不在都不會有什麼影響，華為一樣會慣性前進，我現在也影響不了華為，我在華為是沒有權力的人，權力不在我手裡，權力在公司的流程里，我可以講講我的想法和看法，但不影響決策和規畫。”

另就任正非在過去半年內兩度卸任華為子公司董事，是否意味着現年76歲的他傳遞退休的信息，對此，他本人回應稱，“這是清理幾十年來的一些子公司，退出去以後讓基層年輕人擔任職務，這不代表什麼信號。公司按程序讓我們從子公司退出了，按程序把我們都免職了，這是一個正常的操作，不代表什麼。我沒什麼愛好，如果有一天退休了就喝茶，沒啥事兒就多喝兩杯。上班就喝咖啡吸收宇宙能量，喝茶就消遣消遣。”