美國會立法擬禁止中共喉舌鳳凰衛視在美廣播

鳳凰衛視的記者在白宮一次採訪中被質問該台是否中共的宣傳機關。（美國白宮新聞網）

根據政治立場保守的“華盛頓自由燈塔”獨家報道，美國國會議員正草擬立法文件禁止中國共產黨利用美國法律的漏洞，向美國人民播放政治宣傳。報道指，這個法律漏洞容許中共一家官媒購買美國的電台，然後透過這家電台向美國人民播放政治宣傳。

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華盛頓自由燈塔記者看過該法案提案人參議員克魯茲（Ted Cruz）的起草文件，內容指出中國官媒鳳凰衛視利用墨西哥一個電台的廣播塔，向美國播放中文的政治宣傳。上述的墨西哥電台2018年售予一家與中國有關的投資集團，而鳳凰衛視正利用該電台的設施向美國播放共產黨的政治宣傳。

鳳凰衛視的一名記者早前在白宮就武漢爆發的新冠病毒質問美國總統特朗普，該記者的態度激怒共和黨的國會議員和其他人，克魯茲議員曾反對白宮向一個敵對政權屬下的記者發出採訪證。

報道引述消息指出，鳳凰衛視利用墨西哥電台的訊號塔，繞過美國禁止散播外國政治宣傳的法律，向南加州一帶的地區播放內容。

報道又指，關閉鳳凰衛視屬下電台，只是國會針對中國宣傳多項立法的其中之一。中共就有關新冠病毒的來由和擴散公然說謊，是觸發美國議員草擬多項立法的原因。克魯茲的提案是針對這個問題的第一個。

國會其他的提案包括要中國對病毒擴散全球問責，並要求賠償。

克魯茲的提案將可堵塞目前的漏洞，禁止美國聯邦通訊委員會（FCC）向收購傳媒而又任意改變原有通訊語言的任何人，發出廣播許可。

報道指，以鳳凰衛視這個事件為例，旗下的傳媒單位申請FCC的廣播許可之後，即利用其所收購的墨西哥電台設施向美國播放中文的政治宣傳。鳳凰衛視收購的墨西哥電台，位於壤接美國南加州的提華納（Tijuana）。

該電台目前只取得FCC一個臨時廣播牌照，鳳凰衛視在成功收購之後，將電台的廣播語言從西班牙改為中文，目前整個南加州都可以接受該台的訊號。

報道指出，克魯茲的提案一旦通過，FCC將不能向該電台發出牌照，實質上等於關掉鳳凰衛視在美國的廣播。

報道引述克魯茲說：“中國不能夠利用墨西哥基地向美國鋪天蓋地廣播政治宣傳，他們（中國共產黨）每一年花費數以億計的金錢收購新聞傳媒，為它的獨裁政權發動宣傳戰爭，擴散政治宣傳的範圍。”

報道指，鳳凰衛視正是鑽FCC的空子，利用境外訊號塔將美國製作的節目，再傳回美國。這些境外訊號塔有時較美國國內的還要強。

鳳凰衛視美國總部設在加州，它的節目在美國製作，然後透過墨西哥的電台設施，再傳回美國。

2018年，H&H Capital財團收購墨西哥XEWW AM電台，當時克魯茲已經向FCC提出警告，指該財團背景複雜，與中國和鳳凰衛視有關，要求切勿向該台發出廣播牌照。據報道，H&H Capital其中一名股東霍某（Vivian Huo），在北京出生，擁有美國護照，之前曾在中國多家官媒工作。