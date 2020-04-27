中國外交部：病毒溯源本身是科學問題 不是用於去搞追責和索賠

中國外交部發言人耿爽4月27日在例行記者會上對多個，近日國際上有關獨立調查新冠肺炎疫情的問題作出了回應。他表示，國際上的初步研究結論，尚不能明確新冠病毒的初始傳播路徑。因此現在就新冠病毒的起源下確定性的結論，沒有科學證據，也有違科學精神。

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面對路透社記者提問，目前，國際上有很多關於各國應對疫情不同作法的指責，中方會不會在將來某個時候支持對新冠病毒進行獨立調查，包括病毒如何在中國產生的？耿爽則回應稱，中國是首先報告新冠肺炎疫情的國家，但並不意味着中國就是新冠病毒的源頭。他提出，我們多次說過，病毒源頭問題是個科學問題，需要科學家和專業人士研究。當前一些政治人物就病毒起源進行政治操弄，藉此攻擊抹黑他國不得人心，他們的圖謀不會得逞。

耿爽重申，疫情發生以來，中方始終本着公開、透明、負責任的態度，第一時間對外介紹有關情況，第一時間對外分享病毒基因序列，第一時間對外開展抗疫合作。中方為國際抗疫鬥爭積累了寶貴經驗，作出了重要貢獻，國際社會對此有目共睹，也普遍給予高度評價。他認為，這種情況下，一些人鼓噪所謂的“調查”，與當前國際社會攜手抗擊疫情的氛圍不符，藉此進行政治操弄尤其不得人心。耿爽強調，國際社會的當務之急，是聚焦抗疫合作，而不是相互指責，甚至鼓噪什麼追責，這些都不具建設性。

隨後記者追問，是否可以認為，在當前政治形勢下，對中國或任何國家進行獨立調查是不可能的？對此，耿爽回答稱，各國當務之急是加強協調合作，共同抗擊疫情，贏得這場人類同病毒鬥爭的勝利，而不是去搞什麼政治操弄。這對當前的國際抗疫合作沒有任何幫助，也不具建設性。此後，路透社記者再次提到，中方是否歡迎未來幾個月全球疫情稍微緩和後，對病毒源頭進行獨立調查的建議時，耿爽並進一步回答稱，病毒溯源是科學問題，需要科學家和專業人士研究。有關研究只有將眾多生物學信息和流行病學證據彙聚成相互印證的證據鏈，才算真正完成任務。

耿爽說，與此同時，病毒溯源也是科學難題，往往需要較長時間，才能夠有明確結論，而且存在一定不確定性。人類歷史上許多疾病，對其源頭的探索歷經十幾年甚至幾十年，雖然取得一些進展，但一直未能得到最終的確切答案，研究工作至今仍在繼續。他指出，目前世界各國的科學家都在開展關於新冠病毒源頭的研究，對病毒的來源也提出了一些學術上的觀點、猜想和假設。他續稱，但到目前為止，國際上的初步研究結論，尚不能明確新冠病毒的初始傳播路徑。因此現在就新冠病毒的起源下確定性的結論，沒有科學證據，也有違科學精神。

耿爽強調，這裡我要指出，病毒溯源本身是科學問題，目的是防止此類疫情再次發生，對人類社會再次造成傷害，而不是去指責、歸咎他人，更不是去搞什麼追責和索賠。國際上沒有這種先例，也沒有這種法律依據。他並再次提及，當前新冠病毒肺炎疫情仍在全球擴散蔓延，世界各國應當聚焦疫情的防控和病患的救治。此時將溯源問題政治化，不僅有違科學研究的初衷，干擾相關的國際合作，而且不利於國家之間的互信，不利於全球攜手抗擊疫情。

同樣在當天的記者會上，來自深圳衛視的記者還向耿爽列舉了一系列美國國內媒體針對特朗普政府及美國疫情的批評性及調查報道，例如4月4日，《華盛頓郵報》刊發深度調查文章，全景式回顧梳理了美方在疫情發生最初階段應對不力的表現和原因；4月21日，《洛杉磯時報》報道，根據美加州聖克拉拉縣當地衛生官員公布的屍檢報告，美最早一例新冠肺炎死亡病例於2月6日出現了，比美疾控中心此前確認首例死亡病例時間提早了近1個月等，當被問及中方對此如何置評時，耿爽回答說，的確，近期美國國內有不少質疑並擔憂美國政府是否及時有效應對疫情的聲音。

耿爽續稱，這些聲音包括，疫情到底最早何時在美國出現？美國政府是否隱瞞了什麼？為什麼急着向其他國家和國際組織“甩鍋”？他談到，在這些問題上，我們希望美國政府能夠及時回應本國人民和國際社會的關切，是否也可以請世衛組織協助調查。隨後，針對記者提問，你剛才說，是否也可以請世衛組織到美國去調查，那麼，你認為應調查美國應對新冠肺炎疫情的哪些方面？耿爽則回答指，中國媒體記者剛才提問時援引了一段時間以來美國媒體、智庫和專家對美國政府的質疑聲音。聽到這些聲音，大家有理由表達關切。我們希望美國政府能夠及時回應本國人民以及國際社會的關切。