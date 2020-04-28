特朗普：可能就新冠病毒造成的損失向中國提出賠償

2020年4月27日在白宮舉行的有關新冠病毒的新聞發布會上，特朗普回答提問。

美國總統特朗普周一提及,就在武漢出現的新冠病毒造成的損失,向中國提出數十億美元賠償的可能性。

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特朗普周一在每天的疫情通報會上說：“我們對中國感到不滿，這種疾病本來可以從源頭上進行制止，而不會傳播到世界各地。”他補充說：“有幾種方法可以使中國負責，我們正在對此進行非常認真的調查。”

一名記者隨後就德國日報《 圖片報》的社論提問，這篇社論要求北京向柏林支付1650億美元的賠償。

美國共和黨的億萬富翁總統回答說：“我們正在談論更多的賠償。我們尚未確定最終的數字，但這是很高的。”他解釋說：“病毒不僅在美國，而且在世界範圍內都造成了破壞。”

在美國，已經確定近一百萬人感染了新冠病毒, 並導致56,000人死亡，為遏制病毒大流行而採取的措施使美國經濟遭受了沉重打擊。

特朗普稱：“我們永遠不會忘記那些在本來可以保護世界的時候,因無能或其他原因而犧牲的人。”

法新社指出,幾個星期以來，特朗普一直指責北京推遲向世界通報病毒的嚴重程度，以及少報中國國內的死亡人數。

華盛頓還表示，不排除新冠病毒是武漢實驗室研究蝙蝠時, 意外傳出來的。

4月18日時，特朗普就已經警告中國，如果北京對新冠病毒大流行“知情不報”，可能會產生“後果”。