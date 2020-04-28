美國宣布對華高科技出口新規 防堵中國軍方受益

美國商務部周一27日宣布新規擴大了美國製造的xian'jin產品和技術在運往海外之前需要經過國家安全專家審查的名單。路透社稱，如此一來，中國軍方難以通過民用商業渠道獲得美國半導體生產設備和其他技術。

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華爾街日報也說，周一宣布的新規賦予美國商務部官員更大的權力來阻止半導體、航空航天和其他工業領域的美國產品被運往海外，此舉旨在阻止中國等國獲得美國先進的武器、軍用飛機或監視技術

該報並稱， 特朗普政府正在收緊美國的出口管控限制，以防止美國公司向海外出口可能會增強中國軍力的產品。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在一份聲明中表示:“有些國家有將從美國公司購買的商品用於軍事用途的歷史，考慮到這一點很重要。”

據悉，美國商務部的新規定要求，如果美國公司要向中國出售軍事相關產品，即使是為民用而購買，也需要先獲得商務部的許可證。

商務部還取消了對某些集成電路、電信設備、雷達和高端電腦在內的民用產品的豁免。這項豁免規定，如果是用於非軍事實體和用途，則可以在沒有許可的情況下出口某些美國技術。

在新規定下，分析指出，美國放寬了對軍事用途和採購者的定義，任何可能被軍方使用的產品都將受到審查。

同時，特朗普政府公布了另一項擬議的修改，要求向中國出口某些美國產品的外國公司不僅要取得本國政府的批准，還要獲得美國政府的許可。

不過，有業界人士擔心，新規可能會對美國半導體行業和民用航空設備的銷售造成影響。除了要求更多產品在出口前獲得許可外，美國還將這些限制擴大到與俄羅斯和委內瑞拉的交易中。但最大的影響將是與中國的貿易。