特朗普漂白體內殺菌說重創信任 是否影響選情待觀察

路透社/益普索(Ipsos)公布的一項調查結果顯示，對於美國總統特朗普的新冠病毒疫情說明，美國民眾的信任感似乎正逐漸降低，幾乎所有受訪者都駁斥特朗普有關向感染者注射漂白水或其他消毒劑就能治療的說法。98%的美國民眾表示，如果感染新冠病毒，他們可不會對自己注射漂白水或其他消毒劑，民主黨和共和黨受訪者表明不會這麼做的比例都高達98%。在各界擔心疫情的時候，特朗普提出這個構想幾乎受到所有民眾的一致反對。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道稱，根據路透社/益普索調查：對總統特朗普的疫情說明，美國民眾信任感漸消。這項在4月27-28日進行的調查顯示，47%、也就是不到半數的美國民眾表示他們“非常”、或“有點”可能遵循特朗普建議的疫情指引，比3月底的調查結果低了15個百分點。

98%的美國民眾表示，如果感染新冠病毒，他們可不會對自己注射漂白水或其他消毒劑，民主黨和共和黨受訪者表明不會這麼做的比例都高達98%。在各界擔心疫情的時候，特朗普提出這個構想幾乎受到所有民眾的一致反對。

不過過去一周特朗普的整體支持度沒有太大變化。43%的受訪美國民眾稱他們認同特朗普的表現，同樣有43%的受訪者認同他處理新冠疫情的作為。

註冊選民被問及如果今日就大選會投給誰時，有44%表示他們將會投給民主黨總統候選人拜登，40%表示將會投給特朗普。

報道稱，路透/益普索(Ipsos)是以英文問卷在全美進行網路調查，一共收到1,001位成人的回覆，其中包括416位民主黨員，以及419位共和黨員。