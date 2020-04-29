菲律賓要「遣返」辱罵杜特蒂的在台菲籍看護引爆台菲外交齟齬

針對一位菲律賓看護在台灣批評菲律賓總統杜特蒂的事件，菲律賓總統發言人羅奎29日表示，是否遣返這名看護由台灣和中國決定。這句話立即升高了整個事件的政治性，台灣外交部29日晚間表示，台灣從來不是中國的一部分，已經指示駐律賓代表處向菲律賓政府提出抗議。

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菲律賓勞動部在這個月25日發表聲明，說批評菲國總統杜特蒂的看護名字是歐迪朵（Elanel Egot Ordidor），在台灣雲林縣工作。菲律賓官員20日曾到她工作的地方，告訴歐迪朵她的行為構成犯罪，「在台灣和菲律賓都可能被起訴」。

這份聲明提到，歐迪朵擁有幾個社群媒體賬號，組織一個群，來「中傷總統、敗壞總統名聲及顛覆政府」。基於歐迪朵觸犯菲律賓法律的嚴重性，菲律賓海外勞工辦公室（POLO）已經和她的中介和僱主，協調她的遣返事宜。

菲律賓「已經開始協調遣返這名看護」的措詞，立刻在台灣引爆爭議，菲律賓駐台代表班納友29日透過菲律賓媒體表示，當他得知在馬尼拉發布的新聞聲明後，他立刻跟台灣外交部聯繫，並對任何涉及「遞解出境」的措詞表達歉意。他說，「遞解出境」是地主國的權力，他們無權插手。班納友還說，菲國政府從來沒有要求遣返歐迪朵。

事情還沒平息，不料菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）29日接受菲律賓ABS-CBN新聞台訪問時說，菲國將這名菲籍看護留給台灣當局管轄，因為遞解出境實際上是由台灣當局做決定。但緊接着他又補了一句，它（台灣）是中國的一部分。

台灣外交部發言人歐江安29日晚間表示，對於菲律賓政府官員錯誤指稱台灣是中國一部份，台灣強烈不滿、高度遺憾。外交部已指示駐菲律賓代表處立即與菲方交涉、表達抗議，籲請菲國政府官員正視事實，不要再誤稱台灣是中國一部分。

這位發言人指出，台灣是自由民主法治國家，外籍移工在台權益都受相關法令保障，其中包括言論自由。任何人或機構都無權直接向移工本人或其僱主、中介，關切施壓，政府也不會在移工沒有違反台灣法令時，直接把當事人遣送出境。

台灣外交部還強調，如果菲律賓司法機關依適當法律程序，認定移工有違法事實並通緝，應循外交途徑向台灣政府提出司法互助請求，台灣可依據相關協議，與菲國政府協商處理。