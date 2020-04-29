驢象惡鬥 有議員尋求第3黨提名選總統

美國聯邦眾議員艾邁敘去年因對總統特朗普公開表示失望退出共和黨，而後更對彈劾特朗普案投下贊成票；現為無黨籍，艾邁敘宣布準備以第三黨候選人身分參選總統。法新社警告，此景或影響特朗普與拜登競選戰局。

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據法新社報道稱，或影響戰局，美眾議員艾邁（Justin Amash）敘尋求第3黨提名選總統。密西根州選出的艾邁敘宣布成立「試探委員會」（Exploratory Committee），強烈示意他將嘗試逐鹿白宮：「讓我們這麼做吧。」

艾邁敘將尋求提倡公民自由與有限政府的自由黨（Libertarian Party）提名。據艾邁敘說，「我們已經做好準備，要來迎接一位重新尊重憲法、團結人民的總統。」艾邁敘稱，「我很榮幸能踏出第一步，努力去成為替所有背景的美國人做事的總統。」

40歲的艾邁敘投入的是兩大黨候選人都幾近底定的選戰：前副總統拜登（Joe Biden）篤定贏得民主黨提名，特朗普則將代表共和黨披掛上陣競選連任。

第三勢力勝選機率微乎其微，但艾邁敘若能參加11月大選，或有可能改變戰局。

目前還不清楚艾邁敘參選對特朗普或拜登衝擊較大。

據法新社說，艾邁敘可能吸引對特朗普感到挫折的共和黨人或無黨籍人士支持，同樣地，也可能從不滿拜登參選的民主黨人那裡吸取選票。

2016年大選綠黨提名人史坦（Jill Stein）吸走民主黨候選人希拉里克林頓數以千計選票，自由黨候選人強生（Gary Johnson）也拿到約3%票數。

報道稱，艾邁敘向來不吝批評特朗普，2010年當選聯邦眾議員之後，常提倡更開放的立法程序，包括聽取基層黨員聲音、更大的政府問責和降低聯邦支出等。