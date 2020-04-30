前助理控性侵 拜登壓力忽爆表

儘管美國民主黨總統參選人拜登的一位前助理指控近30年前遭他性侵，黨內外壓力如排山倒海而來之際，拜登沒有直接回應，但仍然表示，他在反性暴力方面擁有讓人驕傲的歷史。拜登競選團隊否認這一指控。此一事件能否儘快平息，評論指或影響他的選情。

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據法新社今天報道說，前助理控性侵，拜登壓力爆表。前助理指控近30年前曾遭他性侵，但拜登表示，他在反性暴力方面擁有讓人驕傲的歷史。

現年56歲的前助理李德（Tara Reade）指控，1993年她在擔任拜登辦公室助理期間，遭時任聯邦參議員的拜登性侵，當年她29歲。

拜登競選團隊否認李德指控，但拜登自己並未直接回應，最近接受全國性與地方媒體專訪時，也都未被問及此事。

報道稱，這位民主黨准總統提名人倒是在今晚出席線上城鎮會議（Twitter Town Hall）被問到有關軍方性侵案的問題時，自吹自擂起聲援受害者的紀錄。77歲的拜登表示：「如各位所知，我撰寫並倡議反婦女暴力法案（Violence Against Women Act），翻轉了這個國家性侵倖存者得到正義和支持的方法，並領導了校園反性侵運動『你我都有責任（It's On Us）』。」