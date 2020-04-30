美國加州政府將為居家避疫的低收入老人免費提供一日三餐

加州州長紐森（Gavin Newsom）日前宣布了一項加州政府與地方政府、聯邦急難管理局（FEMA）和餐飲業者合作的項目，向加州有健康風險居家避疫且需要幫助的65歲以上長者提供一周七天、一日三餐的餐飲服務。

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紐森稱這項“加州長者家庭膳食”（The Home Meals for Older Californians）計畫為“全國首創”；由本地餐館提供專供長者享用的食物，不但幫助了長者，還將支持餐飲業的振興，本地的銷售稅收入也將獲得提升。

這項計畫將補償餐飲業者向長者提供膳食的費用，最高補償金額：早餐16美元，午餐17元，晚餐28元。紐森表示，這些補償資金的主要來源是州府和聯邦急難管理局，當地政府則支付較小的份額。

地方政府可以決定哪些餐館參加“加州長者家庭膳食”計畫，膳食必須符合營養指南。紐森建議，製作這些膳食的配料應儘可能在本地採購，以支持加州各地的農場。

加州65歲以上長者人數約有570萬，紐森表示，並非所有超過這一年齡的長者都符合資格獲得“加州長者家庭膳食”計畫幫助。申請者需要滿足以下條件中的一項：一，受新冠病毒威脅達到高風險；二，已經接觸到病毒或受病毒直接影響、免疫系統受損；三，個人或夫妻兩人年收入分別不得超過聯邦貧困線7萬4940元或10萬1460元。預計全州大約有100萬名長者符合條件。