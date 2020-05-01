人權律師余文生被秘密關押兩年半 其妻許艷5月1日再發求救視頻

曾經擔任王權璋辯護律師的余文生被捕前身穿‘’釋放全璋”的T恤，日期不詳。

在全球的關注下，王全璋律師總算出獄回家，而曾經身為王全璋辯護律師的余文生已被秘密關押兩年半不被允許探監的余文生妻子許艷5月1日在社交媒體上發出求救視頻，請求各國大使能幫助她，也再次要求中共當局無罪釋放余文生。

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2018年1月19日，余文生在中共十九大二中全會期間發表《修憲公民建議書》，提出刪除“憲法序言”等政治改革建議。第二天即被以涉嫌“妨害公務罪”刑事拘留，後被控“煽動顛覆國家政權罪”。

2018年1月27日，余文生被當局轉移到徐州市指定居所監視居住。4月19日，余文生被以所謂“煽動顛覆國家政權罪”批捕，被關押在徐州市看守所。他的家人、朋友和辯護律師，至今無人沒有見到過他，使其與外界完全失聯。2019年5月9日，余文生被秘密開庭審判，但一年之後，司法當局既沒有判決也沒有釋放余文生。

許艷說，“中國政府這種處理方式，既嚴重違反法律規定，又極其殘酷不人道。”

在5月1日最新發布的視頻中，許艷說，“我想請求大使先生幫助兩件事，要求中國（中共）政府，立即依法判決，不能再這樣無限期拖延，第二，是請要求中國政府釋放余文生律師。 ”

余文生律師是北京人，但卻被關押在七八百公里以外的徐州，兩年多來，他的妻子許艷為丈夫維權，無數次往返奔波告狀，充滿了艱辛，甚至被北京警方以涉嫌“煽動顛覆國家政權罪”的罪名傳喚審訊三次，在連續羈押的19個小時中遭受虐待，警察對此回答說：“因為你是余文生的妻子。”

余文生律師失去自由至今900天了，並無任何一次會見律師和妻子許艷的機會。但在許艷和維權人士的努力之下，余文生律師的案件和中國人權問題得到一些國際關注。

2019年11月4日，許艷與歐盟、英國、德國、加拿大、瑞士、荷蘭等多位駐華大使館官員會面，請求西方國家能夠幫助余文生獲得自由。11月6日，許艷再與到訪北京的法國外交部長伊夫‧勒德里昂、法國新任駐華大使羅梁、法國駐華使館人權官員等人會面。12月27日，與美國駐華大使館官員會面，講述余文生的遭遇，美國大使館官員表示將持續關注此案。