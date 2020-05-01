新加坡第二波病毒爆發 外籍勞工遭殃

新加坡衛生當局當地時間2020年5月1日12點發布消息證實932個Coronavirus確診病例，絕大部分患者為外籍勞工，5人為新加坡公民或永久居民。

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據本台法廣RFI在東南亞地區法語記者Gabrielle發自馬來西亞吉隆坡的報道，新加坡長期被視為抗擊Coronavirus病毒蔓延的楷模。但那是在第二波疫情抵達前。如今，在新加坡這一名列全球最富裕的國家中，被當地主流社會遺忘的外籍勞工們正遭受着病毒的打擊。

Des travailleurs migrants placés en quarantaine font la queue pour prendre leur petit-déjeuner, à Singapour, le 30 avril 2020. © REUTERS/Edgar Su 路透社

客工權益組織TWC2表示，外籍勞工用雙手築起了新加坡的摩天大樓，但在這座全球第三富裕的都市裡，他們在疫情期間，生活在宿舍和危險的混雜之處。想象一下，如同軍營，最巨大的設施可庇護25 000名勞工，多數來自孟加拉國和印度。

睡着雙層床，幾平米空間中甚至擁擠着15人，人與人之間的近距離造成感染率爆表。如今，94%的病例來自這樣的聚居場所，前所未有地曝光了這些被遺忘了的人們。客工權益組織人士還補充說，大多數新加坡人在日常生活中，幾乎與外籍勞工不存在任何接觸，這是新加坡兩個平行世界中的兩個社區。

如許多新加坡民眾承認部分發現百萬外籍勞工的生活條件，那外籍勞工們的待遇就有可能會造成政治上的得失。本屆任期接近尾聲的新加坡總理李顯龍曾表示，政府會把外籍勞工與國人一視同仁。然而外籍勞工的工資依然遠遠低於新加坡人的平均工資。

統計數字顯示，至2020年5月1日，新加坡有一萬七千多個Coronavirus確診病例，死亡15人。

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