新冠病毒起源爭議

美國情報單位首表態:新冠病毒非人造 但不排除意外泄露

新冠病毒顯微圖 MAURIZIO DE ANGELIS/SCIENCE PHOTO LIBRARY

據華爾街日報指出,在一份不尋常的公開聲明中,美國國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence, 簡稱ODNI)表示認同一個廣泛的科學共識,即新冠病毒既非人造也未經過基因編輯。這是華盛頓首次就病毒起源明確表態,也等同推翻了眾多陰謀論中最極端的“生化武器說”。但同時,美國情報界並未排除病毒意外泄露的可能性。