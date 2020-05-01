美國情報單位首表態：新冠病毒非人造 但不排除意外泄露

據華爾街日報指出，在一份不尋常的公開聲明中，美國國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence, 簡稱ODNI）表示認同一個廣泛的科學共識，即新冠病毒既非人造也未經過基因編輯。這是華盛頓首次就病毒起源明確表態，也等同推翻了眾多陰謀論中最極端的“生化武器說”。但同時,美國情報界並未排除病毒意外泄露的可能性。

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美國情報界公開證實，他們正在研判造成全球大流行的冠狀病毒是否來自這場大流行發源地武漢的一所實驗室。據美國國家情報總監辦公室（ODNI）周四表示，美國情報部門認為新冠病毒起源於中國，但不是人為製造或經過基因改造的。ODNI負責監管美國情報行動。

路透社援引ODNI在這份聲明中寫道：“美國情報體系(IC)也認同廣泛的科學共識，即新冠病毒不是人為製造或經過基因改造的。”

同時，統籌17家美國情報機構的ODNI也補充稱：“美國情報界將繼續嚴格檢視新信息和情報，以判斷疫情是源自接觸受感染的動物，還是武漢一所實驗室發生的意外。”

路透社提到，美國總統特朗普4月15日表示，美國政府正在調查新冠病毒是否源自武漢病毒研究所。

昨天稍晚，特朗普繼續宣稱，他有證據認為新冠病毒與中國武漢的實驗室有關。當他在被問及是否看到證據，表明該病毒起源於實驗室時，他回答“是的，我有看到過。” 後來，當被問及為什麼他對該項證據如此肯定時，特朗普提拒絕透露，他說：“我不能告訴你，不允許我告訴你。”

路透社又指出，中國科學院武漢病毒研究所研究員、武漢國家生物安全實驗室主任袁志明本周稍早對該社表示，有關新冠病毒源自武漢病毒研究所的說法毫無根據，並稱新冠肺炎源頭尚無定論。

近幾周來，新冠病毒由武漢病毒研究所合成的陰謀論不斷發酵。儘管目前的科學共識是新冠病毒是自然演化而來，但上述指責已引發關注。目前圍繞新冠病毒起源另一大疑慮是：新冠病毒是由武漢病毒研究所的人員在研究這種新型病毒時不慎感染，或向外泄漏了病毒。

另據曾擔任前總統奧巴馬國家安全委員會中國主任的何瑞恩（Ryan Hass）則對BBC表示，平息這場病毒起源之爭最明智的方式是，中國與美國達成共識，在全球疫情平息後，由聯合國組建獨立的國際調查團，研判病毒的起因與後果。