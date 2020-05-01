遭控27年前性侵女助理 拜登今上電視公開回應

幾乎篤定代表民主黨出馬競選美國總統的拜登，遭一名前助理指控於1993年對她性侵，競選團隊雖予以否認，他本人卻不曾回應。隨着議論漸多，拜登今天針對此事首度打破沉默上電視公開回應。現年56歲的李德（Tara Reade）宣稱，她於1993年擔任拜登的參議員辦公室助理時，曾遭拜登用手伸到她裙下，以手指侵犯。她當年29歲。但拜登的競選團隊否認指控。

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據法新社報道，拜登遭控性侵前助理爭議擴大，將上電視首度回應。幾乎篤定代表民主黨出馬競選美國總統的拜登，遭一名前助理指控於1993年對她性侵，競選團隊雖予以否認，他本人卻不曾回應，但議論漸多。

77歲的拜登（Joe Biden）曾任聯邦參議員長達36年，並於2009年到2017年擔任副總統。

據該報道說，現年56歲的李德（Tara Reade）宣稱，她於1993年擔任拜登的參議員辦公室助理時，曾遭拜登用手伸到她裙下，以手指侵犯。她當年29歲。

拜登的競選團隊否認指控，他本人則從未回應。但他近期面臨愈來愈大的回應壓力，同黨人士也相繼替他辯護。

據美國MSNBC電視台公關團隊星期四在推特（Twitter）預告，周五的晨間節目「早安喬」（Morning Joe）將獨家訪問拜登，他將「首度回應近期的性侵指控」。

拜登的競選對手、現任總統特朗普說，他不太清楚針對拜登的指控。不過，特朗普的連任團隊及他所屬的共和黨宣傳活動都很積極地在這起事件上推波助瀾。法新社說，在擔任總統前，特朗普也身纏十多起性騷擾及性侵控訴。不過，據特朗普在白宮對媒體說：「我覺得他（拜登）應該回應。指控也有可能是假的，我很懂虛假的指控，我就被虛假控訴過很多次。」