美國：北約不再發布阿富汗恐襲數據

美國國會屬下機構阿富汗重建總監察長辦公室（SIGAR）的一份官方報告批評，在華盛頓削弱其阿富汗軍事存在之際，北約限制阿富汗境內的信息公開。

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據本台RFI法廣2020年5月1日周五的法文報道，美國的這一正式報告認為，越是限制公開塔利班的信息，越是會限制對衝突演化的理解。而美國總統特朗普則不斷重申，他想儘快撤出自2001年出兵以來在阿富汗戰場的美國部隊。通常在報告中提出嚴厲批評的阿富汗重建總監察長辦公室（SIGAR）注意到，本季度，北約Resolute Support首次限制發布有關遭敵人主動發起襲擊的數據。

這一新限制恰逢在美國於2月29日和塔利班簽署協議，承諾在14個月內從阿富汗撤出所有外國部隊。作為交換，塔利班只是做了些泛泛空洞的承諾，尤其是與喀布爾開展對話。在遵守了簽署協議期間九天的停火之後，暴力再起，且更加激烈。

阿富汗重建總監察長辦公室指出，有關塔利班及其它武裝發動襲擊的數據屬於SIGAR能夠用來公開說明阿富汗安全局勢的最後指標之一。

本台RFI法文報道提到，在喀布爾政府控制力不斷削弱之際，美國五角大樓早在2018年就已禁止SIGAR對外發布阿富汗反叛武裝所控制地區的數量及控制區內人口比率的數據。

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