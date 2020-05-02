歐洲最先封城的意大利將於5月4日解封

因冠狀病毒疫情，歐洲最先封城的意大利將於5月4日開始解除封城措施，該國冠狀病毒疫情到目前累計2萬8236人病死，全球僅次於美國，但每天的新增確診數量已降回到3月初的水準。

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法新社報道：意大利政府預期今年經濟會萎縮約8%，略低於國際貨幣基金（IMF）預測的9.1%。但總理孔特日前警告，如果疫情之後又復燃，經濟萎縮幅度可能來到10%甚至超過，屆時將得實施更進一步的封堵措施。

意大利總理孔特5月2日為國民陷入經濟困境道歉，他並承諾一旦封城措施解除，就將迎來更光明的未來。意大利政府預期今年經濟會萎縮約8%，略低於國際貨幣基金（IMF）預測的9.1%。但孔特日前警告，如果疫情之後又復燃，經濟萎縮幅度可能來到10%甚至超過，屆時將得實施更進一步的封堵措施。

意大利這次封城歷時近兩個月，經濟萎縮幅度也高於歐元區平均值。現在意大利國內半數勞動人口仰賴政府援助，「意大利晚郵報」（Corriere Della Sera）5月2日刊出的民調更顯示，半數受訪者擔心飯碗不保。

孔特坦言，政府援助受困家庭與企業的500億歐元紓困金太晚發放。他在臉書寫道：「款項有些延誤，接下來也還會延誤。我代表政府致歉，並向各位保證我們會繼續催促發款，儘可能快速地完成發放。」

意大利是在3月9日宣布實施全國封城應對疫情，其後兩次宣布延長。意大利總理孔特4月26日宣布，從5月4日起，意大利製造業、建築業和批發業將恢復工作；從5月18日起，零售業、博物館、畫廊和圖書館將恢復運營；從6月1日起，酒吧、餐廳、理髮店和美容院將重新營業。他說，所有工作場所都必須遵守嚴格的安全規定。

當時孔特總理還透露，出口企業最快可在5月初恢復營業，以減少供應鏈中斷的風險，5月4日製造及建造業可復工，並重開部分公園，零售商店與博物館在5月18日重新開放，6月1日重開咖啡屋、餐館與理髮店。