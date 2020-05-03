新冠疫情：德國外長呼籲中國加大透明度

德國外長馬斯呼籲中國就新冠疫情加大透明度。與此同時，德國國內反對防疫管控的呼聲不斷加大。

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據德國廣播電台報道，外長馬斯呼籲中國為澄清冠狀病毒的起源做出廣泛貢獻。他向《星期日世界報》表示：“全世界都對澄清病毒的確切來源感興趣。但不是政治而是科學必須提供有根有據的答案。中國在此可以證明自己在應對這一病毒方面實際上想多透明。”

馬斯提出批評的背景是，一份澳大利亞報紙報道說，由美國，英國，澳大利亞，加拿大和新西蘭情報機構組成的「五眼」聯盟（Five Eyes）報告披露說，北京當局初期蓄意隱瞞疫情，銷毀疫情爆發的證據，導致全球數以十萬計人死亡。報告提到了在中國武漢一個實驗室進行的危險實驗。武漢市於12月首次出現了新冠病毒。

與此同時，德國國內反對防疫管控措施的呼聲越來越大。周六，斯圖加特、柏林、慕尼黑等多個城市都出現了反對管控措施的示威遊行。其中，斯圖加特的遊行陣容較大。

據《焦點》周刊報道，新冠病毒使德國公共生活數周來陷入癱瘓。近來，斯圖加特過幾天就會出現反對國家管控措施的遊行，而且這一遊行活動獲得越來越多的支持者。周六，斯圖加特有數千人上街遊行，反對政府的管控措施。組織者是IT企業家Michael Ballweg發起的“橫向思考”組織。組織方表示，周六的遊行約有5000人參加。斯圖加特警方沒有公布相關數據。一周前，該組織舉辦的示威遊行尚只有數百人參加。有的橫幅上警告“自由病毒”。有的橫幅上寫着“反對強迫免疫和監控應用。”

德國經濟界要求重新恢復公共和經濟生活的呼聲也在不斷增高。德國中型經濟聯合會要求在五月份就取消管控限制。該聯合會向默克爾致公開信說：“請您在為時太晚之前解封！”

總理府部長布勞恩呼籲人們對逐步解封要有耐心。他向《星期日世界報》表示：“恢復社會日常生活時，不可能在所有社會領域都實行絕對的平等，因為我們的做法是逐步前行。”