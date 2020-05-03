英國大臣：英國目前重點是抗疫然後再調查

英國住房、社區及地方政府事務大臣詹里克（Robert Jenrick）星期六（5月2日）在倫敦唐寧街介紹英國疫情時說：英國目前的重點是抗疫，以後再調查病毒的起源以及相關的賠償問題。

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路透社報道，英國是否可能對中國進行調查並尋求中國賠償？就該問題，詹里克說，“我們會在某個時間希望仔細分析病毒的來源，並考慮其他國家採取的行動，但不是現在”。

詹里克並透露，英國新冠病毒的死亡人數5月1日增加了621人，死亡總數因此上升到2萬8131人。英國政府的科學人員說，儘管英國新冠病毒患者的每日死亡人數已經出現下降的趨勢，但他們預計死亡人數會維持一段時間。

英國的疫情導致反對黨對首相約翰遜早期的抗議努力提出了批評。英國政府自3月２３日實施居家令的嚴格防疫措施，預料本周將公布鬆綁全國封鎖令的計畫。目前跡象顯示，當局會採取分階段解封，以保持低感染率。

英國交通大臣夏普斯（Grant Shapps）被問及政府解封計畫時說：「肯定不會是恢復正常。」內閣將於7日檢討封鎖令。英國小學可能在6月初重新開學；搭乘大眾交通工具通勤者可能得接受體溫檢測。其他建議措施還包括搭機赴英者得接受隔離檢疫一段時間。

英國3月23日下令所有非必要商家和服務業關門，並要求人民除非是出門買必需品和藥物，都應待在家裡，但一天可以出門運動一次。當局於4月16日延長實施這些措施。但這些限製作法已重創經濟，英國央行英格蘭銀行（Bank of England）更警告，經濟可能面臨數世紀以來最嚴重的衰退。

儘管如此，認為現在是時候考慮重新開放學校、餐廳、酒館、體育場的受訪者，比例不到1/5。最新數據顯示，英國境內染疫不治人數累計來到2萬8131人，僅次於歐洲疫情最嚴重的意大利，但住院率和感染率低。