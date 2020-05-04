特朗普：中國犯下了一個可怕的錯誤並試圖掩蓋疫情暴發

美國總統特朗普5月3日在受訪時，當提及新冠肺炎疫情大流行的問題上表示，相信中國“犯了一個可怕的錯誤”並試圖對此加以掩蓋。另在談及美中此前達成的“第一階段”經貿協議時，他還警告指，如若中方未能履行承諾，再購買總值2000億美元的美國商品與服務，美方將終止該協議。

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特朗普在當地時間周日於華盛頓林肯紀念堂參加了，通過福克斯新聞頻道舉辦的遠程公民大會（Town Hall）節目。此次，他在美國面對新冠疫情的特殊背景下舉行的公民大會題為，“美國在一起：與特朗普總統的重返工作公民大會”。特朗普並在節目中面對兩名福克斯新聞頻道的著名主持人，在現場回答由主持人和民眾提出的有關新冠疫情的問題。他並在面向美國國民的問答中多次提到中國話題。特朗普提出，肆虐美國的疫情來自中國，而疫情本來可以在中國當地就被阻止。

特朗普談到，“我們的國家發生了一件可怕的事情。它來自中國。它本來可以被阻止的，本來可以被阻止在當地的。他們沒有選擇這麼做，或者發生了某件事，不是無能，就是他們出於某種原因而沒有這樣做。而我們必須要找出究竟是什麼原因。” 當被問到是否認為有足夠的證據證明，中國在新冠疫情的問題上誤導了國際社會時，特朗普則回答稱，不認為這有任何疑問，並且重申他對北京方面試圖將問題歸咎於美軍士兵感到“非常憤怒”。

特朗普續稱，認為在疫情暴發的問題上，中國“犯了一個可怕的錯誤”，然後試圖掩蓋實情，而且遲遲不讓美國專家和世界衛生組織專家入境。他說，“我的看法是他們犯了個錯誤。他們試圖掩蓋（這個錯誤），試圖撲滅，好比是着了火。”他補充說，“就好像是要把火撲滅。他們沒能把火撲滅。” 特朗普還提及，針對新冠病毒是否是從武漢一所實驗室泄漏的問題，美國政府將完成一份“結論性很強的”報告。

美國國家情報總監辦公室曾於4月30日發布聲明表示，情報界支持科學界關於新冠病毒起源的共識，即病毒並非人造或基因改造而成。但同時，美國情報界並未排除病毒意外泄露的可能性。美國國土安全部另在5月1日發布的一份情報文件中，指控中國曾“刻意隱瞞新冠病毒的嚴重性，同時囤積醫療物資，包括減少出口和增加海外採購”。中國官方則否認病毒從武漢一家研究所泄漏的指控。中方並拒絕承認病毒源頭在中國。按照中國官員的說法，武漢只是最早發現疫情的地方。

特朗普4月30日在白宮對記者們稱，看到了新冠病毒與武漢病毒研究所有關的證據，但他拒絕披露細節。他在此次接受最新採訪時，也並未提供進一步的相關證據。在當天的公民大會節目中，特朗普也沒有直接作出對中國國家主席習近平看法的評論。但他提到之前曾與習近平簽署了貿易協議。特朗普稱，“我不想說任何話。我和他有過很好的關係。他是一位強人，一位強悍的人和他的關係很好”。他緊接著說，“但這根本就不該發生。病毒本不應傳遍世界。”

特朗普在節目中還被問到美國何時能夠結束在藥品供應鏈上對中國的依賴。對此，他回答稱，這是多年來遺留的問題，不想讓美國的公司在中國製藥。他還說，讓製藥產業回歸美國需要時間，認為可在兩年內做到。另當談到是否在考慮對中國商品加征新關稅的問題時，特朗普表示，這是“最終的懲罰措施”。他並再次強調了加征關稅的重要性。特朗普稱，“習近平是基於華盛頓徵收的關稅才同意達成（美中第一階段經貿）協議”，並指關稅“至少是我們所設計的絕佳談判工具，也從未使用”。

另對美國國內的疫情防控問題，特朗普稱，目前認為可能會有多達10萬美國人死於新冠病毒，但他也談到相信在年底前能研發出疫苗。“我們正在大力推進此事（疫苗研發），”他說，他們正在建立供應鏈，並列舉了美國制藥廠商強生公司的名字稱，“很多公司都很接近（研發出疫苗）。”面對多方批評聲音，特朗普自我辯解稱，“我受到的媒體的敵意，是任何一位總統都從未見過的” 。他進一步揚言，“最接近的就是在那兒的那個紳士（指林肯）。他們總是說，沒有人比林肯受到的待遇更惡劣。（但）我相信我受到了更惡劣的對待。 ”

特朗普續稱，“老實說，他們向我提出的問題很丟人。可恥！”他繼續說，“他們的表達方式和語言——我覺得，如果我對他們太友好，我就會被踢出（歷史）舞台。我的意思是，他們向你（我）提出了最可怕、最過分的、最有偏見的問題。”當天這場福克斯新聞頻道獨家直播的電視公民大會進行了大約兩小時，特朗普在節目中還談到，認為暫停美國許多經濟活動的措施挽救了成百上千萬民眾的生命，但美國現在需要安全且儘可能快地恢復經濟活動。美國是目前全球受疫情影響最嚴重的國家，累計確診病例1188421例，累計死亡病例68602例。