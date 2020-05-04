美中新冠疫情輿論戰：蓬佩奧、班農成中方官媒首要抨擊目標

近日，美中兩國圍繞新冠疫情暴發及相關責任問題的輿論和外交摩擦仍在繼續。自美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）5月3日在受訪時表示，有“大量證據”表明，冠狀病毒大流行起源於中國武漢的一個實驗室後，中國央視《新聞聯播》4日晚在近日來第5次對蓬佩奧加以公開痛斥，稱其“厚顏無恥，噴毒造謠”。新華社、《人民日報》還在當天相繼發表文章，對他們二人加以抨擊。

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“有大量證據表明這源自武漢一個實驗室，”蓬佩奧在美國廣播公司(ABC) 新聞節目“本周”上表示，他指的是新冠病毒。目前新冠肺炎疫情已經在全球導致超過24萬人死亡，其中美國死亡逾6.8萬人。這位美國最高外交官說，人們“高度相信”病毒來自武漢實驗室，該實驗室正在研究蝙蝠體內是否存在這種病毒。但他在採訪中的這一說法與美國情報機構上周四發布的一份聲明矛盾。美國國家情報總監辦公室4月30日發布的聲明提出，情報界支持科學界關於新冠病毒起源的共識，即病毒並非人造或基因改造而成。但同時，美國情報界並未排除病毒意外泄露的可能性。

蓬佩奧在節目中提出，他沒有理由懷疑美國情報界的共識，即這種病毒“不是人造的或是改變基因的。”但他指責中國政府拖延向世界通報新冠病毒的威脅。他續稱，如果中國不“企圖隱瞞和混淆”，世界範圍內的病例數量將不會如此廣泛。中國利用世界衛生組織作為一個工具來做同樣的事情。蓬佩奧指，“我們可以證實，中國共產黨盡了一切努力，以確保全世界沒有及時了解正在發生的事情。有很多證據可以證明這一點。”他還說，美國和國際科學家不被允許到訪武漢實驗室，中國也沒有提供原始病毒的樣本。

蓬佩奧稱，“我們看到了他們把記者趕出去的事實。我們看到了這樣一個事實：那些試圖報道此事的人，中國國內的醫學專業人士，都被壓制住了”。他評價稱，“這是一個典型的共產黨人的造謠活動，造成了巨大的風險”。“現在你可以看到全世界幾十萬人和美國幾萬人”感染了病毒。對於蓬佩奧的這一受訪內容，中國官媒在周一加以了強烈回應。不僅《環球時報》發表了題為“蓬佩奧撒謊更加‘奮不顧身’了”的社論，要求蓬佩奧將他提出相關指控的證據拿出來展示給全世界，“尤其是展示給他重點希望愚弄的美國人民”，《新聞聯播》、新華社和《人民日報》也在當天相繼進行了輿論反擊。

《新聞聯播》在節目中播發了題為《病急亂投醫! 邪惡蓬佩奧在科學面前大肆噴毒造謠》的“國際銳評”。文稿提到，“面對全球科學界此起彼伏的新冠病毒源於自然界等一致結論，美國政客或許是找不到抹黑中國的‘新料’了，手忙腳亂地重複謊言，再次散布‘實驗室病毒泄漏’‘病毒人為製造’等謠言。”節目中，主持人讀到，“美國政客這一幕幕政治碰瓷鬧劇的背後，有着險惡圖謀。多行不義必自斃。無論是決策失誤導致本國防疫大潰敗，還是製造‘政治病毒’破壞全球合作，美國政客的所作所為正在歷史上書寫醜陋的一筆。如果任由蓬佩奧這種邪惡政客繼續招搖撞騙，美利堅的‘再次偉大’恐怕只能是個笑話！”

該文稿還直接抨擊蓬佩奧稱，“蓬佩奧的工作動力從來只是自己，沒有國家利益。遺憾的是，真正的政治家正在凋零，像蓬佩奧一樣的投機政客卻在泛濫。揭開他們的虛偽假面，也就看清了為何全球頭號強國最終在疫情面前淪陷至此。”此外，新華社也在當發表了題為“蓬佩奧的嘴，騙人的鬼”的評論文章。文章寫到，“政治的偏執讓蓬佩奧喪失了基本的理性。他的謬論、謊言日益失去市場。作為美國外交掌門人，蓬佩奧及與其‘志同道合’的美國政客們的言行，也讓美國國家信譽嚴重受損。人們不禁要問，自詡為道德衛士的美國，其外交難道已成了‘謊言外交’和‘抹黑外交’？”

同樣在當天遭到中國官媒口誅筆伐的還包括白宮前首席戰略師斯蒂芬·班農（Steve Bannon）。新華社在另一篇題為“看清美國‘疫鬧’的真面目”的文章中抨擊班農稱，“（班農）近日也不甘寂寞，上躥下跳，四處兜售‘中國實驗室製造病毒’‘中國責任論’‘中國賠償論’之類的陳詞濫調，大有把‘疫鬧’進行到底的架勢。”文章稱，“班農之流的謬論罔顧事實、顛倒黑白、邏輯不通，不符合科學常識與國際法原則，連許多國際知名媒體和美國有識之士都看不下去了。”

《人民日報》亦在當天發表了題為“蓬佩奧和班農，真是一對撒謊成性的活寶”的社評。文章寫到，“人格破產的政客，說什麼都沒有公信力；爛招迭出的政客，最終一定自食其果。蓬佩奧、班農之流，在撒謊路上跑得越歡，留給這個世界的笑料就會越多。”