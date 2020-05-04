美國防部長埃斯珀：中俄利用新冠疫情危機擴大在歐利益

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）在意大利《新聞報》（La Stampa）5月4日刊登的報道中表示，俄羅斯和中國正在利用新冠肺炎疫情危機擴大他們在歐洲的利益。

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當在採訪中被問到中國和俄羅斯是否以通過向意大利提供援助，來獲得在當地影響力的問題時，埃斯珀回答稱，“（美國）認識到一些國家會利用病毒大流行作為向關鍵性產業和基礎建設投資的方式，這則將在長遠上影響安全問題”。

埃斯伯稱，“潛在的對手幾乎可以肯定會設法利用他們的利益並將其擴展，及在北約和歐洲內部創造分歧”。他續稱，“華為和5G是中國所從事的惡性活動的重要案例”。自歐洲多國暴發新冠肺炎疫情以來，俄羅斯和中國紛紛對包括意大利在內的歐洲國家提供了醫療物資援助，並應這些國家需求向他們出售緊缺的如口罩等相關物資。

儘管遭到華為和中國官方的否認和批評，美國在近期一直勸阻其歐洲盟友禁止華為參與他們的5G網絡升級建設。華盛頓方面聲稱，華為和中興生產的通訊設備可被中國當局用於從事間諜活動，但這一說法遭到了兩家公司和北京方面的堅決否認。

採訪中，埃斯伯還提出，“對中國供應商的依賴可導致關鍵性系統對（遭到供貨）中斷、故意操控和諜報活動的脆弱”。他稱，“這將使我們之間的溝通和情報共享能力身受風險”。疫情下，俄羅斯向意大利提供的包括軍醫在內的援助，與歐盟初期針對疫情反應遲緩相比得到了不少關注，而歐盟及北約官員則將其視為地緣政治舉動。