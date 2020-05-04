美太平洋空軍舉行19國空軍防疫視訊會議 台灣在列

美國太平洋空軍官網(PACAF)5月2日發布新聞稿指出，司令布朗(Gen. CQ Brown, Jr.)在夏威夷當地時間4月29日主持視訊會議，與包括台灣在內的19國空軍高層代表討論新冠疫情防控，以及今後的合作方向。

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布朗在會中表示，“如同幾個月前我們面對面舉行的研討會，這次視訊會議也是本於合作因應全球挑戰的共同信念。從合作到戰鬥，現在又經歷2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情，我們依然緊密團結。”據悉，布朗所指的前次各方面對面會議是指去年12月2日至6日舉行的太平洋各國空軍司令研討會（Pacific Air Chief Symposium）。

據這一最新新聞稿顯示，布朗稱，“世界將有所變化，我們之間如何操作、訓練與聯繫也將有所改變，但透過像這樣的視訊交流機會串連彼此，將是確保印太地區和平安全的關鍵。”此外，韓國媒體拍攝到台灣的青天白日旗與其他與會國家國旗並列在視訊會議屏幕上的畫面。

美國太平洋空軍介紹稱，本次視訊會議，凸顯空中力量在政府整體防疫里的靈活度與重要性，在絕佳時機點展現盟國與夥伴間的分享與團結。據了解，參與了這一視訊會議的各空軍代表包括澳大利亞、孟加拉、文萊、加拿大、智利、法國、印尼、馬來西亞、蒙古、尼泊爾、新西蘭、菲律賓、韓國、新加坡、斯里蘭卡、台灣、泰國、美國，以及日本航空自衛隊。新聞稿稱，由於時間安排衝突，布朗另與印度空軍參謀長在此次會議的一天前進行了通話。

另據中央社報道，台軍方人士在受訪時表示，“中華民國國旗出現在美國相關軍事合作交流場合已非第一次，而是好幾次。台美軍事交流、軍售、訓練、演訓觀摩、觀察員指導，包括這次空軍視訊會議等，都一直在進行。”報道指，台空軍去年也曾赴美國參與“F-16型機系統安全會議”、“C-130型機暨營運商暨P-3C型機使用國國際會議”、“愛國者防空飛彈軍官交流”、“UH-60M型機專管會”、“印太飛安交流”、“美空軍戰術飛彈及導引武器技術協調會”等多場與美軍交流的會議。