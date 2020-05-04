英國國防大臣：中國應回答新冠疫情暴發相關問題

英國國防大臣本•華萊士(Ben Wallace)5月4日表示，在有關2019年冠狀病毒病 (COVID-19)疫情暴發的信息分享方面，中國有很多問題需要回答。另就疫情爆發中，中國扮演的角色等事後反省問題，他提出，應該等待各國疫情受控，經濟穩定後再談。

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當他在接受倫敦廣播公司（LBC）採訪時被問到，中國是否應就中方是多快讓世界知道疫情危機的嚴重性作出答覆時，華萊士回答說：“我認為應該。”他續稱，“中國有必要以開放、透明的態度說出，他們在應對（新冠肺炎疫情問題上的）過失以及成功之處” 。

華萊士指出，“在我們全都將疫情控制住、全都脫離危險，並且經濟也回歸正常之後，才是我們進行事後檢討的時候。”早前曾被確診患有新冠肺炎的華萊士，此次在受訪時形容自己患病時體力耗盡，並有多日失去味覺與嗅覺。

另就記者提及媒體報導，根據美國為首的“五眼聯盟”情報集團外流的一份檔案顯示，中國對有關新冠病毒疫情“說謊”一事，華萊士則拒絕對此加以評論。他說，“每天我都會從我們分布在全球的情報機關中獲得簡報，我不對單一的簡報，或我究竟看到了什麼，沒看到什麼加以評論。如果這麼做將是錯誤的”。採訪中，華萊士還強調稱，有信心首相約翰遜能夠帶領英國走出疫情陰霾。

澳大利亞《每日電訊報》周末版近日報道稱，一份所謂"五眼聯盟"情報機構內部檔案文件對中國處理新冠疫情的作法提出了強烈批評。該報道指，相關文件中總結了由美、英、澳、加、新五國組成的西方國家情報聯盟，針對中國的種種指控和懷疑。其中也包括對於中國政府被指掩蓋疫情相關記錄，並提及首先爆發疫情的武漢市病毒研究所從事過高風險研究工作等。路透社則表示並未獲得澳媒報道的相關文件。