美副國安顧問發表中文演講：談李文亮和五四精神真正繼承人

美國副國家安全顧問博明(Matthew Pottinger)5月4日在線上參加活動時，發表了題為“一個美國視角下的中國‘五四’精神”的演講。

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在這長達20分鐘的講演中，博明全程用中文演講並在當天“五四”運動101周年之際表示，武漢新冠疫情的“吹哨人”之一李文亮醫生以及其他具有公民意識的中國人，才是真正繼承了“五四”精神。博明參加的這一活動是由弗吉尼亞大學米勒中心舉辦的有關中美關係的在線研討會。活動舉辦正值1919年中國“五四運動”101周年。他的演講以“五四”精神為主題展開，從追溯“五四運動”的起源開始，並談到現代中國人的公民意識。

在這一事前錄好的演講視頻中，博明在談到“五四運動”意義時說，“正如 John Pomfret（美國作家和記者潘文）所描述 的美中關係歷史中提到，‘五四’運動在於‘徹底改變了中國的政治，社會和文化’。‘賽先生’和‘德先生’是那次中國現代化運動的口號。 有人稱運動為‘中國的啟蒙運動’。”

博明提出，在他看來北大前校長鬍適，及曾擔任聯合國大會《世界人權宣言》主要起草人之一的張彭春等，都是張揚了“五四”精神的中國人。他指出，“胡適貢獻給中國人最偉大的禮物是語言。之前，中國的書面語言‘文言文’幾個世紀以來基本上沒有變化。許多研究證明，文言文與白話的距離，不亞於拉丁文同現代意大利語。書面語言的艱深，在統治者和被統治者之間設置了鴻溝——這是問題的關鍵。文言文，還有識字本身，主要由少數政治精英和讀書人掌握，他們最大的願望是‘中舉’，讀書不是為了普羅大眾。”他還談到，胡適在當時的這一革命性倡議遭到不少保守派精英學者的嘲諷。

博明認為，“這種精英沙文主義一直阻礙了‘五四’所擁護的民主理想。 胡適運用他所推廣的白話，巧妙地反駁了反對全民社會契約的論點。 胡適說：‘民主的唯一途徑就是民主’政府是一門手藝，需要實踐。胡適根本不在乎精英主義。”而當談到張彭春時，博明評價稱，通過觀看前者的生平事跡，駁斥了“五四”不夠“中國化”的觀點。他提到，張彭春在留美後曾第一個把 “花木蘭”改變成為舞台劇，還把西方話劇介紹到兄長資助的南開大學；再把名旦梅蘭芳邀請到美國演出西化的京劇。他續稱，“中國的傳統道德修養和嚴格的教育理念中，張彭春看到了可以與西方思想相結合而形成新事物的優勢。”

博明認為，“這最終彰顯了張彭春的最高成就：對《世界人權宣言》的決定性貢獻。” 他並引述潘文的話說“‘把西方的個人主義和中國的集體主義結合起來’，張彭春促成了一份所有國家適用的普世宣言。張彭春認為，《人權宣言》不僅僅是關於個人權利，也同個人對社會的義務有關。”在對張彭春的生平進一步加以描述後，博明舉例稱，“張彭春和胡適都知道‘中國人不適和民主’不過是一派胡言，是 最不愛國的論調。今天的台灣就是鮮活的證據。”

隨後，博明追問道，“如今中國‘五四’精神在哪裡呢？”對此，他回答稱，“在我看來，現在‘五四’的繼承人，就是有公民意識的中國公民，其表現在於他們做出的大大小小的勇敢行為”。他說，“李文亮醫生就是這樣的人。 李醫生並不是尋求拯救中國的公共知識分子，是個眼科醫生，年輕的父親。他先是做出了小小的勇敢行動，然後才是更大的英勇舉措。”

博明在回顧李文亮醫生在新冠疫情期間的遭遇後，並引述了後者本人的話指，“我認為，健康的社會，應該有多個聲音，我不贊成公權力的過度干預。”此外，他在演講中還談到了諸如陳秋實、方斌和李澤華等試圖揭露武漢疫情的公民記者，及同樣曾遭到其所供職武漢院方警告的，有着“發哨子的人”之稱的李文亮的同事艾芬醫生。他並說，“當政府壓制有點勇氣的普通行為時，往往招致更大膽的英勇行為。”

博明稱，過去的幾個月中，許許多多的中國人表現出了道德和行動上的勇氣。這些人都在追求一個世紀前“五四運動”的領軍人物胡適、張彭春以及後幾代人的共同理想。他列出了一部分人的名單，包括許章潤、任志強、許志永、伊利哈木、方方以及數百萬為了追求法治而和平示威的香港市民。

博明說，“今天，五四運動進入它第二個世紀。它的最終遺產將是什麼？這個問題，只有中國人民 才能回答。 五四運動屬於他們。”他續稱，“但現在‘五四’的核心思想每次都會‘被官方的審查抹掉’。今天主張‘五四’精神的中國人，卻被政府指責為‘不愛國’、‘親美’和‘有顛覆性’。”演講最後，他強調稱，“從美國的角度來看：胡適以解決問題而不在乎抽象政治理論著稱。 但是，讓我打破他‘少談主義’的規則，試問今天的中國是否能從少一些民族主義和多一些平民主義中受益。”

回顧在他眼中美國以平民主義為依照的建國歷史後，博明質問道，“類似的想法不也在‘五四’精神中存在嗎？胡適的白話文難道不是針對自覺了不起的貴族嗎？難道不是對傳統權力結構的宣戰嗎？不是要在中國建立‘民為重’的政府，而不是 ‘打江山坐江山’嗎？世界將等待中國人民最終提供的答案。”

演講過後，當談到美中兩國之間的實際問題時，博明指出，美國不考慮因新冠疫情對中國採取“懲罰性措施”。他說，“特朗普總統正在做的是繼續執行他已經在執行的政策，即與中國建立對等和公正的關係。 不再是因為希望中國自動實現自由化，而允許他們利用我們的關係。”

現年46歲的博明大學時期在馬薩諸塞州大學學習中文與中國研究，1998年至2005年擔任路透社與《華爾街日報》駐華記者。他之後參軍，成為美國海軍陸戰隊的情報人員。2010年退役後，博明曾涉足商界，在紐約一家對衝基金工作，還創辦過一家調查中國企業的商業調查公司。他後在2017年加入美國國安會主管亞洲政策，是如今白宮高層官員中的“中國通”之一。

據了解，曾參與報道2003年非典疫情的博明，隨後在2005年給《華爾街日報》的一篇觀點文章中披露稱，他在中國工作時屢遭騷擾，包括採訪信源時被政府人員錄像、被警察追趕時被迫把採訪筆記丟到馬桶里衝走、在北京的一家星巴克咖啡店被“政府打手”毆打等。