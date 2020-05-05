美媒：美國在世衛組織內部傳閱草案 支持台灣成為觀察員

世界衛生大會（WHA）將於5月18日召開，美國福克斯新聞頻道5月4日報導指，通過消息人士得知，美國政府正在世衛組織內部傳閱一份，意在邀請台灣以觀察員身份參加世衛組織會議的草案。該提草案被指是美方對世衛組織在應對新冠肺炎疫情中過於“以中國為中心”的懲罰。

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福克斯新聞頻道的報道引述華盛頓消息人士的話稱，特朗普政府正在世衛組織內部傳閱一份讓台灣重回世界衛生大會的草案，以懲罰該組織被指過於“以中國為中心”的指控。美國總統特朗普曾在3日接受採訪時表示，將在近期內決定美國是否會繼續對該組織提供資助。

此外，美國多個官方外交機構近日先後高調地在推特發文，表達對台灣要求參與世衛組織會議的同情和支持，並推動“推文挺台灣”（＃TweetforTaiwan）等網上呼籲運動，包括美國駐聯合國代表團及美國國務院國際組織事務局，力挺台灣參加以觀察員身份參加世界衛生大會。此舉也已遭到了北京方面地強烈不滿。中國官方曾多次表示，堅決反對美國違反“一中原則”，高調為台灣“站台”。

據悉，在特朗普對是否繼續向世衛組織提供經費資助加以衡量之際，美國政府高層還在考慮越過世衛組織，重新建立一個全球性衛生組織的可能性。報導指，針對美國提議邀請台灣以觀察員身份參加世衛大會的提議，美方現已獲得了來自澳大利亞的支持，並在對英國和法國等歐洲盟友進行遊說。另據消息顯示，世衛組織首席法律顧問 所羅門（Steven Solomon ）近日在瑞士日內瓦的記者會上表示，確認已有兩個成員國要求就台灣能否參加世衛大會作出討論，他並未明言是哪兩個國家。

所羅門強調，這將最終取決於該組織的194 個會員國，而非應由世衛當局決定，他又重申世衛的“一中”立場。另就特朗普在4月30日提出，根據已看到的資料讓他相信，新冠病毒與中國武漢病毒研究所有關的發言，世界衛生組織緊急項目主任瑞安在4日的記者會上回應稱，“我們還沒有收到來自美國政府的任何有關所謂來源的數據或具體證據。在我們看來，這還只是猜測。”