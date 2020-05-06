崔天凱《華盛頓郵報》刊文批評“逢中必反”：指責遊戲該結束了

中國駐美大使崔天凱在5月6日出版的《華盛頓郵報》觀點專欄中撰文表示，指責遊戲該結束了。中美之間亟待修復互信，把力用到合作抗疫上來。

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崔天凱在文章中對其口中“逢中必反”派認為“中國必須是錯的，不論事實如何”的思維提出批評。他指出，這種思維還嚴重離間國際社會團結、損害抗疫努力。崔天凱稱，“他們抨擊中國斷然封城封省是中世紀的做法，‘專制’中國又在侵犯人權。他們把中方始終公開、透明、負責任地向國內外通報疫情，說成是在傳播虛假信息和宣傳活動。他們還動輒撻伐中國的政治體制，總想把火引向中國共產黨。”他續稱，“當中國抗疫努力取得積極成效、中國境外確診病例數和死亡數卻無情上升時，他們隨即改口，無視中方為應對這一種全新的病毒所做的積極努力，指責中國沒有及時提出預警，隱瞞實際感染數量，一些人還叫囂着要向中國追責、索賠。”

崔天凱指他所謂的“逢中必反”派，“還指責中國出口有質量問題的防護物資。看到中方為確保物資質量和出口有序進行出台了相關措施，就轉口批評中國囤積醫療物資並阻滯出口。陰謀論是其中必不可少的調料，因為中方一定是要利用這些攫取地緣政治利益。”他並提到，“因為世界衛生組織自始至終高度讚賞中國抗疫舉措和成效，他們就誣衊中國對其出資了或者施壓了，斷定世衛組織連帶犯有偏袒和管控不力之錯。”事實上，包括美國總統特朗普在內的高層官員都曾在近期表達過對世衛組織不滿，及對中方在管理疫情中是否存在隱瞞信息的質疑，但崔天凱並未就誰是“逢中必反”派具體點名。他則強調，“但是中國有沒有錯，只需讓事實說話。”

崔天凱在文章中寫道，面對這種全新病毒的侵襲，中方已儘力做到公開、透明、負責任通報。2019年12月27日，湖北省一位醫生第一時間上報了3個可疑病例，此後的4天里，湖北方面和中央層面先後開展了實地調查。2020年1月3日，僅僅一周之內，中方開始正式向世衛組織以及包括美國在內的世界各國及時主動通報信息。1月12日，中國又及時向世界公布了新冠病毒全基因組序列。他還重申，中方早就跟美方分享了信息，也一直在支持美方抗疫努力。文章稱，“1月4日以來，兩國疾控中心及主管部門一直就疫情保持着溝通。更值得一提的是，習近平主席在過去兩個月與特朗普總統的兩度通話中，親自詳細介紹了中方為打好疫情防控阻擊戰採取的舉措。截至4月29日，我們向美方提供了44.46億隻口罩，按人均分配，每個美國人差不多可以擁有14隻來自中國的口罩。”

值得一提的是，崔天凱5日在所接受中國官媒央視專訪時，當被主持人白岩松問道，許多專家都強調病毒不是來自實驗室而是來自大自然，但是美國為什麼有一些位置還不低的政界人士非說他還有證據，說病毒是武漢實驗室里出來的？對此，崔天凱回答稱，“《柳葉刀》主編理查德•霍頓也說得很清楚，我們應該相信事實，相信科學。世界上總有一些人所坐的位置比較高，但並不意味着他的智商情商也很高，這並不一定成正比”。他續稱，“關於武漢病毒研究所，這是一個科研單位，它是一個跟國際上很多同行有很多學術交流、很多合作的單位，而且它有中文和英文的網頁，信息都是公開的，這都是事實。而且這次疫情武漢研究所沒有一個人受到感染，這是個好事情，為什麼總有人不願意相信事實，不願意相信科學，總要疑神疑鬼呢？”

崔天凱還說，“如果認為一定要去調查武漢的研究所，那麼現在事實已經證明，世界其他地方也有一些更早的病例，而且世界其他地方還有一些實驗室，並不像武漢研究所這麼公開，搞國際合作，還有一些實驗室有很大的神秘感，是不是應該一塊調查，查個水落石出？ ”回到文章中，他重申，從目前掌握的情況看，已知的第一個新冠肺炎病例發生在武漢，這只能說明武漢是病毒最早的受害者。他強調，“要求受害者賠償荒唐至極，也挑戰了人道精神。”

崔天凱揚言，“逢中必反”的背後是骯髒的政治，反映了一小撮人通過轉移民眾注意力來追逐自身狹隘政治利益的企圖。他稱，在他們的操作中，中國必須是錯的。最需要曝光、最需要透明的恰恰是“逢中必反”背後的政治圖謀。文章最後，他寫道，“怪罪中國不能結束這場疫情。相反，‘逢中必反’將把中美推向脫鉤，貽誤合作抗疫的努力，以及後續恢復經濟增長、應對其他全球性挑戰的合作，也將黯淡我們締造美好未來的前景。這麼做，美國從中得不到任何好處。”

崔天凱續稱，“是時候結束指責遊戲了。中美之間亟待修復互信，把力用到合作抗疫上來。林肯總統曾經在他的就職演說中呼喚‘善良的天使’。希望先賢的良知能引導更多的人站到歷史正確的一邊，站到休戚與共、同舟共濟的人類命運共同體理念一邊。”