美候任國家情報總監人選：將集中精力查明新冠病毒來源

自華盛頓方面消息，由美國總統特朗普提名的新任美國國家情報總監（DNI）人選，約翰.拉特克里夫（John Ratcliffe）5 月5日在出席國會參議院確認聽證會時，當被問及有關新冠肺炎疫情問題時表示，如果他獲得確認，美國情報界將集中精力得出有關新冠病毒起源的答案。

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這名來自得克薩斯的共和黨籍聯邦眾議員在當天的聽證會上就新冠病毒起源、中國崛起威脅、俄羅斯干預美國選舉以及美國國家情報機構獨立性等一系列棘手問題，接受了參議院情報委員會兩黨議員地尖銳質詢。拉特克里夫在問答過程中多次提到，“美國眼下面臨的種種威脅皆指向中國。”他表示，如果對他的提名獲得確認，美國情報界將集中精力得出有關新冠病毒起源的答案。值得一提的是，當天的聽證會是美國國會在疫情下採取“新社交距離指導方針”的首場聽證會，除了議員席位間隔拉大至規定的六英尺距離外，有些議員選擇戴口罩提問質詢，現場也沒有開放民眾旁聽，而是進行了網絡直播。

作為特朗普政府中未來美國情報界領袖的人選，拉特克里夫在聽證會上提出，如若對他的提名獲得確認，他的首要任務將是查明新冠病毒的起源。他談到，“如果獲得確認，情報界將像激光聚焦一般專註於得到我們所能得到的，一切有關這是如何發生以及何時發生的答案，我承諾將盡所能在法律允許的範圍內，並且在適當保顧及來源和方法的情況下，提供最大的透明度。”針對近日來引發美中兩國之間外交摩擦的新冠病毒起源問題，特朗普在周二出行前於白宮再次向媒體表示，美國將公布一份報告，詳細說明這種新型冠狀病毒的起源，但沒有提供其他細節或時間表。特朗普說，“我們將在一段時間內非常明確地報告。”

在對華態度上，特朗普起初讚揚中國對疫情的反應，但後來就疫情問題指責北京，他說未與中國國家主席習近平通話。特朗普強調，“我們希望他們保持透明。我們想知道發生了什麼，這樣就不會再發生類似事件。”回到當天的參議院聽證會上，當面對質問其是否見過任何文件顯示新冠病毒是來自於實驗室，對此，尚未就任的拉特克里夫回答說，他沒有見過。另有議員繼續追問他是否見過任何文件顯示新冠病毒是來自武漢海鮮市場，拉特克里夫則回答沒有。他續稱，上一次聽取有關新冠病毒疫情的簡報已經是“一陣子之前。”

現年54歲的拉特克里夫被視為美國國會保守派的代表之一，特朗普曾於去年7月28日提出了希望任命前者作為新任美國國家情報總監的打算，但在一些非議聲中，拉特克里夫不久後自行退出了競爭。今年2月28日，特朗普則再次提名他為接任這一要職的人選。此外，拉特克里夫還承諾將追究新冠病毒大流行，對美國各層面所造成的影響。他提出，“我認為情報界的首要焦點應該立即專註在新冠病毒大流行病所造成的地緣政治和經濟影響以及病毒起源。美國人民應該得到答案，如果我的任命被確認通過，我保證情報界將集中精力提供這些信息。”

同樣在這一聽證會上，拉特克里夫坦言，他認為中國是美國最大的威脅者，並列舉一系列美國所面臨的各種挑戰，全部都指向一個國家，那就是中國。他說，“我認為中國是(美國)眼下最大的威脅者。”他續稱，“我的意思是，看看現在新冠疫情的情況，還有中國所扮演的角色、5G競賽、網絡安全等議題。所有問題都指向中國。”

拉特克里夫稱，“我們要確保我們國家情報架構，我們是否注入足夠多的資源來應對新崛起的國家，也就是中國。看看他們所提出的那些倡議、一帶一路、中國製造2025、那些所有軍民融合的倡議，他們就是要想根據法律讓中國企業來為他們收集情報。所有這些其實都是同一個倡議的延伸，那就是要讓中國取代我們成為世界超級大國，讓他們有能力為世界制定標準。我們顯然不希望讓像中國共產黨那樣的專制政權為世界市場制定標準。”

如若對他的提名獲得參議院的確認，拉特克里夫將成為督管由美國17個情報單位所組成的情報界的領袖。這個職位是美國在遭受911恐怖襲擊後吸取教訓成立協調和統籌政府各情報機構的產物。拉特克里夫稱，“現實情況是，我們當今的威脅格局是多樣的，多形態的，地緣位置也是分散的，這些情況都更甚於以往。”他說，“如果我的提名得到確認的話，我期待與您（國會）一起看看美國國家情報總監辦公室和其他16個部門如何致力於應對中國這個崛起的威脅，也是我認為目前我們最大的威脅者。”