華春瑩談美副國安顧問演說：他不懂五四精神對中國抱有強烈偏見

中國外交部發言人華春瑩5月6日在例行記者會上回答有關，美國副國家安全顧問博明(Matthew Pottinger)日前發表的“五四”運動中文主題演講時表示，波廷傑先生自以為很了解中國，但從這篇演講來看，他並不真正了解中國，也不懂什麼是五四精神，因為他對中國抱有強烈偏見。

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博明4日在參加弗吉尼亞大學米勒中心線上論壇活動時，發表了題為“一個美國視角下的中國‘五四’精神”的演講。演講中，他全程用中文在當天“五四”運動101周年之際提出，武漢新冠疫情的“吹哨人”之一李文亮醫生以及其他具有公民意識的中國人，才是真正繼承了“五四”精神。博明說，“今天，五四運動進入它第二個世紀。它的最終遺產將是什麼？這個問題，只有中國人民才能回答。五四運動屬於他們。”博明續稱，“但現在‘五四’的核心思想每次都會‘被官方的審查抹掉’。今天主張‘五四’精神的中國人，卻被政府指責為‘不愛國’、‘親美’和‘有顛覆性’。”演講最後，他指出，“從美國的角度來看：胡適以解決問題而不在乎抽象政治理論著稱。 但是，讓我打破他‘少談主義’的規則，試問今天的中國是否能從少一些民族主義和多一些平民主義中受益。”

回顧在他眼中美國以平民主義為依照的建國歷史後，博明質問道，“類似的想法不也在‘五四’精神中存在嗎？胡適的白話文難道不是針對自覺了不起的貴族嗎？難道不是對傳統權力結構的宣戰嗎？不是要在中國建立‘民為重’的政府，而不是 ‘打江山坐江山’嗎？世界將等待中國人民最終提供的答案。”對此，華春瑩在記者會上回答表示，“波廷傑先生自以為很了解中國，但從這篇演講來看，他並不真正了解中國，也不懂什麼是五四精神，因為他對中國抱有強烈偏見。”她說，“波廷傑先生錯了，五四運動的性質不是他所謂的‘平民主義’運動。五四運動爆發於中華民族危難之際，是一場徹底的反帝反封建的偉大愛國革命運動。五四精神的核心是愛國主義。愛國主義流淌在中華民族血脈之中。”

華春瑩稱，“當代五四精神真正的繼承人是具有愛國主義精神的中國公民。新的歷史時期，繼承和發揚五四精神就是為建設社會主義現代化強國、實現中華民族偉大復興而奮鬥，這才是當代中國人真正的公民意識。面對新冠肺炎疫情，中國人民同舟共濟，眾志成城，不畏艱險，自強不息，取得了疫情防控阻擊戰重大戰略成果，這才是五四精神在當今最生動的體現。”她還提到，“五四運動的導火索是一戰後巴黎和會上，外國列強之間拿他們在中國領土上的特權私相授受，中國人民絕不接受喪權辱國。101年後的今天，如果華盛頓還有人想在疫情問題上對中國甩鍋、推責，霸凌中國，14億中國人民絕不答應。”她表示，“我們奉勸美國官員還是好好了解中國的歷史，還是多管管美國自己的事情。”

博明則在他長達20分鐘的演講中提到，“‘五四運動’生後三年以後，在美國的幫助和調停下，1922 年在華盛頓海軍會議達成協議，中國收回了山東。然而，一百零一年前的今天，學生們發起的運動，意義遠遠超越了對不平等條約的民族主義的憤慨。它激勵了對中國人民對現代化的探索。”他說，“正如 John Pomfret（美國作家和記者潘文）所描述的美中關係歷史中提到，‘五四’運動在於‘徹底改變了中國的政治，社會和文化’”。 他續稱，“‘賽先生’和‘德先生’是那次中國現代化運動的口號。 有人稱運動為‘中國的啟蒙運 動’。”