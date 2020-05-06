韓國國家情報院：金正恩未接受心臟手術亦未曾抱恙

自首爾方面消息，韓國國家情報院5月6日表示，朝鮮最高領導人金正恩近來沒有接受心臟手術，並正式否認其抱恙的說法。

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據韓聯社報道，韓國國會情報委員會執政黨籍幹事、共同民主黨議員金炳基當天在記者會上介紹稱，韓國國家情報院在非公開事務報告中指出，金正恩沒有接受心臟方面的手術，未公開露面期間也在正常施政。截至5月6日，金正恩今年公開活動17次，較往年平均活動次數減少66%，為歷年最低水平。就其背景，韓國國家情報院認為，金正恩專註於軍力和黨政會議，加上出現新冠疫情，公開活動大幅減少。

韓國國家情報院續稱，金正恩5月1日時隔20天重新公開活動，重訪今年第一次視察地——順天磷肥廠，或為解決溫飽問題釋放信息，強調朝鮮有能力自力更生。由於金正恩此前曾三周未公開露面，坊間由此傳出其身體抱恙等各種傳聞，金正恩時隔20天重新露面，消除了這些傳聞，但卻傳出其在此期間或曾接受心臟手術的說法。對此，韓國國情院指出，金正恩心臟方面沒有問題。

此外，韓國國情院還報告了朝鮮新冠疫情和經濟動向，並指朝鮮堅持境內無新冠感染病例，但在1月底朝鮮封鎖邊境之前，朝中人員交流活躍，不排除朝鮮發生疫情的可能性。在缺乏檢測設備和人力的情況下，朝鮮儘早關閉國門，隔離入境人員，採取高強度防疫措施。此外，韓方的報告還提到，封鎖邊境常態化致使朝鮮民生經濟難上加難，白糖、調料等價格暴漲，今年一季朝中貿易規模同比大減55%，3月更是同比大降91%。市場活動減少，境內經濟活動大幅萎縮。平壤市民湧入商店排隊囤貨。朝鮮以內閣和保安省為中心，採取緊急進口食品、預防囤積居奇等各種措施穩定物價。

據報告，朝鮮還將對外貿易結算貨幣轉為美元。報導指，2000年代初期，朝鮮為應對美國制裁，擴大對歐貿易，將結算貨幣從美元改為歐元。韓國國情院分析認為，金正恩去年年底在勞動黨全會上強調整頓經濟體制和秩序，作為後續措施，朝鮮順應了百貨店、市場交易和對外金融交易常用美元的現實。

另據美國朝鮮專題網站“BEYOND PARALLEL”5日在官網發布一份報告介紹，位於平壤順安國際機場附近“新里”地區的彈道導彈項目相關設施即將建成，預計將於今年底或明年初啟用。報告指出，該設施距離順安機場西南和平壤西北部約17公里處，2016年中期以後動工，由三個大型建築物、大規模地下設施和鐵路客運站、住宅區組成。其中頂棚高度最高的建築足以容納包括“火星－15”號洲際彈道導彈在內的各類彈道導彈。

報告還談到，朝鮮從未對外公開這一設施，其具體功能也尚不明確，但從其臨近導彈零部件製造廠、建築規模和布局特點等推測，該設施可能是為支持彈道導彈作戰項目而設計，並用於組建附近製造廠生產的導彈零部件，或保管彈道導彈、移動式導彈發射車等武器。